Der Feierabendmarkt findet wieder auf dem Parkplatz „Am Poter“ in Bochum-Linden statt.

Feierabendmarkt Genießen in Bochum: Nächster Feierabendmarkt steht an

Bochum-Linden. In Bochum-Linden findet der nächste Feierabendmarkt statt. Genuss und Geselligkeit treffen hier aufeinander. Auch der Markt-Charakter bleibt.

Seit der Premiere im Jahr 2021 ist der Feierabendmarkt in Bochum-Linden schon zu einer echten Institution im Stadtteil und darüber hinaus geworden. Jetzt kann wieder geschlemmt und angestoßen werden: Am Donnerstag, 25. Mai, steigt der erste Feierabendmarkt des Jahres auf dem Parkplatz „Am Poter“.

Die Werbegemeinschaft Linden und Bochum Marketing sorgen in der Zeit von 16 bis 20 Uhr für eine einladende Atmosphäre, die Markthändlerinnen und -händler für den Gaumenschmaus. Während beim normalen Besuch auf dem Wochenmarkt der Einkauf im Vordergrund steht, geht es auf dem Feierabendmarkt vor allem um den Genuss. Der Marktplatz verwandelt sich dann in einen Ort voller kulinarischer Köstlichkeiten, handgemachter Produkte und geselligem Miteinander.

Mit dabei sind diesmal u.a. die Pasta Manufaktur Di Vita, die Brotbäckerei Artur Müller, Fleischwaren Kruse, Anatolische Spezialitäten von Tugba Orduoglu, Los Tacos Hermanos und „EssIch“ (Weine und Cocktails). Zwischen all den kulinarischen Angeboten laden Stehtische und Sitzbänke zum Verweilen ein.

Feierabendmarkt in Bochum-Linden: Noch drei weitere Termine in 2023

Beim Feierabendmarkt wird aber nicht nur geklönt, geschlemmt und getrunken, ein Einkauf ist an den ausgewählten Marktständen ebenso möglich. Ansonsten ist der Lindener Markt in seiner vollen Größe immer donnerstags (8 bis 13 Uhr) und samstags (8 bis 14 Uhr) vor Ort. Am Donnerstagmorgen, 25. Mai, findet der Markt ebenfalls wie gewohnt statt.

Auch die weiteren Termine für dieses Jahr wurden bereits festgelegt: Der Feierabendmarkt steigt noch weitere drei Male – am 13. Juli, 10. August und 19. Oktober.

