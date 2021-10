Geldbörse geklaut: Kripo Bochum fahndet nach Laden-Diebinnen

Bochum. Drei unbekannte Frauen sollen eine Kundin in einem Schuhgeschäft in Bochum bestohlen haben. Die Kripo hat jetzt Fotos von ihnen veröffentlicht.

Die Kripo Bochum fahndet jetzt mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach drei Frauen, die in einem Bochumer Schuhgeschäft an der Kortumstraße 75 gestohlen haben sollen.

Wer kennt diese Frau? Foto: Polizei Bochum

Der bandenmäßige Diebstahl hatte sich bereits am 28. Juli (Mittwoch) gegen 12.45 Uhr ereignet. Eine 44-jährige probierte in dem Geschäft Schuhe an. Ihre Handtasche hatte sie daher abgestellt. Laut Polizei nutzten die Täterinnen diese Gelegenheit, entwendeten die Geldbörse und flüchteten.

Bestohlene Kundin konnte an der Kasse nicht zahlen, weil die Geldbörse weg war

Der 44-Jährigen fiel der Diebstahl kurz darauf auf, als sie an der Kasse stand und bezahlen wollte.

Das Amtsgericht hat die Fotos jetzt zur Veröffentlichung freigegeben.

Wer kennt diese Frau? Foto: Polizei Bochum

Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter 0234/909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Wer kennt diese Frau? Foto: Polizei Bochum

