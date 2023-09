Geldautomat in Bochum gesprengt – Täter auf der Flucht

In Bochum wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Geldautomat gesprengt. (Symbolbild)

Bochum. Ein Geldautomat der Sparkasse in Bochum-Goldhamme wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gesprengt. Die Höhe der Beute ist noch unklar.

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Geldautomaten an einer Sparkassengeschäftsstelle an der Kohlenstraße in Bochum-Goldhamme gesprengt. Laut Polizeimeldung lösten die Täter gegen 3 Uhr einen Sprengsatz aus und beschädigten damit den an einem Gebäude aufgestellten Geldautomaten.

Bei der Explosion sei ein Sachschaden am Gebäude entstanden. Personen wurden durch die Sprengung nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit einem Zweikraftrad in Richtung Westpark. Angaben zur Höhe der Beute konnte die Polizei am Freitagmorgen noch nicht machen.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu Tatverdächtigen oder möglichen Fluchtfahrzeugen machen können, wenden sich an den Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441.

