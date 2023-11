Geld unterschlagen: Foto-Fahndung nach verdächtigem Mann

Bochum. Ein noch unbekannter Mann soll einen erheblichen Geldbetrag unterschlagen haben. Die Kripo Bochum sucht ihn mit Bild. Hier Einzelheiten zum Fall.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Bochumer Polizei nach einem Mann wegen einer Unterschlagung.

Dieser Mann wird von der Polizei Bochum gesucht. Foto: Kripo Bochum

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am 1. August 2023 gegen 11.10 Uhr einen vierstelligen Geldbetrag, der in einem Bankautomaten einer Sparkassenfiliale in Bochum-Langendreer steckte, unberechtigterweise eingesteckt zu haben. Der vorherige Bankkunde hatte es laut Polizei noch nicht entnommen, weil die Transaktion lange dauerte und er deshalb zu dem zweiten Geldautomaten wechselte.

Kripo Bochum bittet um Hinweise

Zeugen, die Angaben zu dem Verdächtigen oder seinem Aufenthaltsort machen können, sollen sich bei der Kriminalpolizei unter 0234 909 8205 oder -4441 (Kriminalwache) melden.

