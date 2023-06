Geld sparen beim Lebensmitteleinkauf: Diese Tipps helfen

Bochum. Alles wird teurer, doch beim Einkauf im Supermarkt oder Discounter lässt sich an vielen Stellen Geld sparen. Diese Tipps helfen dabei.

Gestiegene Lebensmittelpreise machen vielen zu schaffen. Doch ob im Discounter oder Supermarkt, es gibt einige Möglichkeiten zu sparen. Die Verbraucherzentrale nennt Tipps.

„Achten Sie beim Preisvergleich von Lebensmitteln auf den Grundpreis. Großpackungen müssen im Verhältnis nicht preiswerter sein als normale Verpackungsgrößen“, heißt es von der Verbraucherzentrale. Auch Mogelpackungen ließen sich beim Blick auf den Kilopreis enttarnen.

Sparen bei Lebensmittelkauf: Diese Tricks helfen

Meist befinden sich die günstigen Lebensmittel nicht auf Augenhöhe – ein Blick nach oben oder unten lohne sich. Generell biete es sich häufig an, auf Markenprodukte zu verzichten. Tests der Stiftung Warentest würden zeigen, dass Alternativprodukte ebenfalls häufig eine gute Qualität hätten. Ein weiterer Tipp: „Ersetzen Sie Lebensmittel oder Zutaten mit besonders starkem Preisanstieg durch derzeit günstigere Alternativen. So kommt auch Abwechslung in den Speiseplan.“

Lebensmittelpreise sind in letzter Zeit deutlich gestiegen. Wo in Bochum zahlt man am wenigsten; Discounter, Super- oder Biomarkt? Der große WAZ-Check

Ein Essensplan für die Woche sowie und Einkaufszettel und Maximalbudget können helfen, unnötige Lebensmittel gar nicht erst einzukaufen. Zudem rät die Verbraucherzentrale: „Kochen Sie selbst und vermeiden Sie Fertiggerichte. Das lohnt sich besonders, wenn Sie für mehrere Familienmitglieder oder für mehrere Mahlzeiten (vor-)kochen.“ Bestenfalls verzichte man dabei auch auf Fertigprodukte, die häufig teurer sind.

Weitere Tipps der Verbraucherzentrale

Wer Leitungs- statt teurem Mineralwasser trinkt, kann ebenfalls Geld sparen. Es lohne sich, unterwegs eine Trinkflasche zum Nachfüllen dabei zu haben. Auch im Bochumer Stadtgebiet gibt es verschiedene kostenlose Angebote.

Weitere Spartipps, auf für andere Bereiche wie Energiekosten, Sprit oder Versicherungen gibt es hier: www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/sparen-und-anlegen/wenn-das-geld-knapp-wird-69-tipps-fuer-schnelle-hilfe-72603

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum