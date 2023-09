Gelbe-Tonne-Pflicht statt gelbem Sack: Was halten Sie davon?

Bochum/Wattenscheid. Bochum will in Wattenscheid die flächendeckende Einführung der gelben Tonne testen. Gelbe Säcke sollen verschwinden. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Wattenscheid soll ab dem kommenden Jahr vorangehen – der Rest der Stadt dann nach erfolgreichem Test folgen: Die Stadt Bochum will die flächendeckende Einführung der gelben Tonne für die Wertstoffsammlung testen. Gelbe Säcke soll es dann nur noch in Ausnahmefällen geben. Bislang ist die Nutzung der gelben Tonne freiwillig. Wir wollen Ihre Meinung dazu wissen: Was halten Sie von der Umstellung? Stimmen Sie hier ab.

Rund 53.400 gelbe Tonnen stehen bislang in ganz Bochum, davon rund 7770 in Wattenscheid. Ab Januar 2024 sollen in Wattenscheid für das Pilotprojekt rund 2100 Behälter neu hinzukommen. Laut USB könnten durch die Umstellung allein in Wattenscheid rund 370.000 gelbe Säcke pro Jahr eingespart werden. Doch es gibt auch Kritik an den Plänen: Nicht überall sei genug Platz für eine oder mehrere zusätzliche Mülltonnen.

