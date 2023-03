Bochum-Hofstede. In einigen Straßen von Bochum liegen seit einer Woche die gelben Säcke – und werden trotz Abfuhrtermins nicht abgeholt. Am Streik liegt’s nicht.

In einigen Straßen von Bochum-Hofstede liegen seit einer Woche die gelben Säcke auf dem Gehweg – und gammeln dort vor sich hin. Trotz Abholtermins – der war am Dienstag, 28. Februar – wird der Müll nicht abgeholt. Das ärgert die Anwohner.

Bochum: Gelbe Säcke seit einer Woche nicht abgeholt – USB reagiert

Denn der Unrat locke Ungeziefer wie Ratten an, klagen viele Bürger, die die Säcke am Dienstag vergangener Woche wie vorgesehen an den Straßenrand gestellt haben. Doch der USB kam an diesem Tag nicht, um die gelben Säcke zu entsorgen. Und auch im Laufe der Woche nicht. Bis jetzt.

Betroffen sind unter anderem die Straßen Bulksmühle, Am frohen Blick und Mühlenweg. Dort etwa wohnt Georg Steger. Der 74-Jährige ärgert sich nicht nur, dass der Abfuhrtermin vom USB nicht eingehalten wurde. Auch sei ihm bei telefonischen Nachfragen keine richtige Auskunft gegeben worden. Außer, dass die ausgebliebene Müllabfuhr nichts mit dem Streik im öffentlichen Dienst am selben Tag zu tun hatte. Doch das macht das Unverständnis bei Steger und Nachbarn natürlich umso größer.

USB: Abfuhr-Probleme haben nichts mit dem Streik zu tun

Beim USB als städtischer Abfallentsorger weiß man um das Problem und ist um eine Lösung bemüht. Dass die Abfuhr in Hofstede am 28. Februar nicht geklappt hat, habe tatsächlich nichts mit dem Streik zu tun gehabt, sagt USB-Sprecher Jörn Denhard. „Bei uns ist die Rau GmbH für das Abholen der gelben Säcke zuständig. Und die ist nicht an den Tarif gebunden. Von daher hätte die Abfuhr stattfinden sollen.“

Hat sie aus einem anderen Grund jedoch nicht. „Es lag an einigen Krankheitsfällen“, erklärt Denhard. „Wenn dann ein Fahrer ausfällt, sorge das für Probleme.“ So geschah es, „dass einige kleine Straßen übriggeblieben sind“. Der Rückstand soll laut Denhard am Mittwoch, 8. März, aufgeholt werden. Eine Info, die Georg Steger zwischenzeitlich dann auch bekommen hat – und die ihn ein bisschen versöhnte.

