Der USB liefert aktuell keine Wertstoffsäcke an Bochumer Haushalte. (Symbolbild)

Lieferengpass Gelbe Säcke in Bochum: Tausende Haushalte müssen warten

Bochum Mitten in der Verteilung der gelben Säcke für 2024 muss der USB pausieren. Woran das liegt und was betroffene Bochumer wissen müssen.

Wer in Bochum keine Wertstofftonne hat, sammelt seine Verpackungsabfälle in gelben Säcken. Eigentlich läuft in diesen Tagen die zentrale Verteilung derselben durch den Umweltservice Bochum (USB) – doch jetzt müssen Tausende Haushalte warten: Die Ausgabe sei aktuell ausgesetzt, teilt das Entsorgungsunternehmen mit.

Grund dafür sei, dass sich die Lieferung der neuen Säcke verzögere. Normalerweise werden die Säcke bis Ende Januar an alle Bochumer Haushalte verteilt. Aufgrund einer Cyberattacke könne der Hersteller die bestellten 900.000 Säcke nun erst Ende Februar ausliefern.

Wo Haushalte in Bochum gelbe Säcke erhalten haben

Die andere Hälfte der Haushalte in Bochum hat aber Glück: Sie habe aus Lagerbeständen der USB-Tochtergesellschaft RAU Recycling am Umweltpark gelbe Säcke erhalten. Laut USB entspricht das etwa 500.000 Säcken. Konkret haben die folgenden Bezirke gelbe Säcke bekommen:

44866: Günnigfeld, Leithe, Sevinghausen, Wattenscheid, Westenfeld

44867: Höntrop, Leithe, Sevinghausen, Wattenscheid, Westenfeld

44869: Dahlhausen, Eppendorf, Höntrop, Sevinghausen, Westenfeld

44879: Dahlhausen, Linden

44793: Hamme, Hordel, Mitte, Weitmar, Wiemelhausen

44795: Weitmar, Wiemelhausen

44797: Linden, Stiepel, Weitmar, Wiemelhausen

44801: Querenburg, Stiepel, Wiemelhausen

Ein kleiner Teil von 44789: Altenbochum, Mitte, Weitmar, Wiemelhausen

Ein größerer Teil von 44799 Altenbochum, Querenburg, Weitmar, Wiemelhausen

Wie betroffene Bochumer ihren Abfall jetzt entsorgen können

Die restlichen Bezirke müssen sich laut USB bis Ende Februar gedulden. Weil die Lagerbestände aufgebraucht seien, gebe es auch keine Säcke zur Abholung bei den Wertstoffhöfen.

Bis dahin werde RAU Recycling kulant bei der Abholung der Wertstoff-Abfälle sein. Sollten Haushalte keine gelben Säcke mehr haben, könnten sie bis Ende Februar auch andere transparente Abfallsäcke für die Entsorgung von Kunststoff- und Metallabfällen verwenden, teilt der USB mit. Darüber hinaus könnten die Haushalte die Abfälle an allen sechs USB-Wertstoffhöfen kostenlos abgeben. Der USB weist zudem darauf hin, dass Hauseigentümer kostenlos eine Umstellung auf die gelbe Tonne beantragen könnten.

Das Thema Gelbe Säcke ist in Bochum ein Dauer-Thema. Seit dem vergangenen Jahr geben die Wertstoffhöfe und Bürgerbüros keine gelben Säcke mehr aus. Damals hat der Umweltservice Bochum (USB) die Verteilung der Säcke neu geregelt.Bei Bochumern hat das für Ärger gesorgt, einige Haushalte sollen die gelben Säcke später als angekündigt bekommen haben.

