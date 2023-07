Geisterfahrer auf der A43 bei Bochum verursacht zwei Unfälle

Bochum. Der 65 Jahre alte Mann war auf der Ausfahrt der Anschlusstselle Bochum-Riemke auf die Autobahn gefahren. Eine Frau konnte nicht mehr ausweichen.

In der Nacht zum Sonntag hat ein Falschfahrer auf der A43 für zwei Unfälle mit drei Verletzten gesorgt. Der 65 Jahre alte Mann sei auf der Ausfahrt der Anschlussstelle Bochum-Riemke auf die Autobahn aufgefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gegen die Fahrtrichtung fuhr er in Richtung Wuppertal weiter. Die Autobahn war zu diesem Zeitpunkt stark befahren - zahlreiche Notrufe gingen bei der Polizei ein. Laut Polizei streifte er zunächst das Auto einer 23 Jahre alten Fahrerin und setzte dennoch seine Fahrt fort.

In Höhe der Anschlussstelle Recklinghausen konnte eine 36 Jahre alte Frau mit ihrem Auto dem Falschfahrer nicht mehr ausweichen und prallte mit dessen Wagen zusammen. Dabei hätten sich die Frau und ihr sieben Jahre alter Sohn, der ebenfalls im Wagen saß, leicht verletzt. Der Falschfahrer erlitt schwere Verletzungen. Durch die eingesetzten Rettungskräfte wurde festgestellt, dass der 65-jährige Falschfahrer stark unterzuckert war. Ob er aus diesem Grund in falscher Richtung auf die Autobahn auffuhr, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. (dpa)

