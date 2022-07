Gefeierte Autorin stellt Roman im Kunstmuseum Bochum vor

Bochum. Mit „Schwitters“ sorgte Ulrike Draesner für einiges Aufsehen. Am Dienstag, 19. Juli, liest sie daraus auf der Dachterrasse des Museums in Bochum.

Mit ihrem Roman „Schwitters“ sorgte die Berliner Autorin Ulrike Draesner in der Literaturszene für einiges Aufsehen. Am Dienstag, 19. Juli, stellt sie ihr Buch um 19 Uhr auf der Dachterrasse des Bochumer Kunstmuseums (Kortumstraße 147) vor. Gelungen ist ihr damit ein tiefgründiger und humorvoller Roman über die Kraft der Kunst in dunklen Zeiten.

Die gefeierte Schriftstellerin Ulrike Draesner, die auch bekannt wurde als deutsche Übersetzerin der Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück, erzählt in „Schwitters“ die Geschichte des Künstlers Kurt Schwitters, der mit 49 Jahren von den Nationalsozialisten zur Flucht gezwungen wurde. Sein Erfolg, sein Werk, die Eltern und seine Frau Helma bleiben zurück. In Norwegen, London und schließlich am Lake District beginnt Schwitters ein zweites Leben in fremder Sprache.

Die Lesung findet auf Einladung des Literaturbüros Ruhr und des Kunstmuseums statt. Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit der Autorin. (sw)

Karten: zwölf Euro an der Abendkasse, zehn Euro im Vorverkauf bei Eventim.

