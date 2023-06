Am Wehr am Kemnader See wird es eng. Die CDU Bochum hat hier eine Gefahrenstelle ausgemacht und fordert Maßnahmen.

Kemnader See Gefahrenstelle am Kemnader See: CDU fordert Maßnahmen

Bochum-Süd. Am Wehr am Kemnader See wird es eng – gerade bei schönem Wetter. Die CDU Bochum hat hier eine Gefahrenstelle ausgemacht und fordert Maßnahmen.

„Die Brücke übers Wehr am Kemnader See in Bochum ist eine Gefahrenstelle, und das haben wir nun schwarz auf weiß“, sagt CDU-Ratsherr Tim Woljeme. Die CDU hatte bei der Stadtverwaltung nachgefragt, wie sie die Engstellen auf der Brücke bewertet. Die Antwort kam jetzt von der zuständigen Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr (FMR) und lässt nach Ansicht der Christdemokraten an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.

Gefahrenstelle am Kemnader See: CDU fordert Maßnahmen

„In dem angesprochenen Areal (Brücke über das Wehr) kommt es immer wieder zu ‚kniffligen‘ Situationen, besonders in den Hauptstoßzeiten bei schönem Wetter, wenn viele Radfahrer, Fußgänger und Inliner unterwegs sind“, heißt es in der Antwort der FMR. Die hauptsächlichen Gründe für diese Situationen lägen in der fehlenden Rücksichtnahme untereinander. Wobei man festhalten müsse, dass die Fußgänger hier die schwächste Partei darstellten und die Aggressivität seitens der ‚Individualsportler‘ in der letzten Zeit massiv zugenommen habe. „Vor allem vereinzelte Radfahrer und Inliner legen keinerlei Rücksichtnahme an den Tag.“

Von Unfällen und Zusammenstößen hat die Verwaltung der FMR nach eigenen Angaben bislang allerdings keine Kenntnis. „Nur ein Extremfall im Jahr 2022 wurde uns herangetragen, da ein Passant von einem Inliner geschlagen wurde, weil er diesem keinen Platz gemacht hatte.“

Schilder, Markierungen oder auch Trennlinien – wie von der CDU an dieser Stelle vorgeschlagen – sieht die FMR kaum zielführend. Sie würden auch an anderen Stellen des Kemnader Sees nicht beachtet, zeige die Erfahrung. Die FMR bezweifelt, dass sich das an diesen Stellen anders darstellen würde.

Dennoch sei man bereit bereit, „die Beschilderung insoweit zu überprüfen, ob eine andere Ausschilderung hier Abhilfe bzw. eine Besserung der Situation bringen könnte“. Baulich könne man dazu nicht beitragen, es handele sich nun mal um Engstellen.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum