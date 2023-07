Gefahr besonders für Radfahrer: Baum blockierte Weg

Bochum-Querenburg. Anwohner beschwert sich über die Stadt Bochum, die fast zwei Wochen brauchte, um umgestürzten Baum von einem Weg zu entfernen.

Anwohner und Spaziergänger Stefan Markus (53) ist sauer auf die Stadt Bochum. Obwohl er mehrmals darüber informiert hatte, dass ein Baum am 29. Juni auf einem Fuß-/Radweg lag und diesen blockierte, ist lange nichts passiert. Telefonisch und über den Mängelmelder war er direkt vorgegangen bei der Stadtverwaltung. „Da hätte vor allem in der Dämmerung und abends Schlimmes passieren können, wenn man diesen Baum in Kopfhöhe nicht sieht und stürzt.“

Viele Hinweise an die Stadt Bochum

Die Ecke samt Baum ist etwas kniffelig zu finden: Man muss den Gerlach-von-Heven-Weg hineinfahren bis zu dem Pferdeübungsplatz (dort stehen landwirtschaftliche Geräte), hier parken und den Weg Richtung Unistraße hoch laufen; es gibt keine Wendemöglichkeit. Was für die städtischen Angestellten der entsprechenden Abteilungen aber eigentlich kein Problem sein sollte.

„Ein Mitarbeiter verwies mich erst einmal auf den Mängelmelder der Stadt Bochum, weil der Technische Dienst - es war am Nachmittag - nicht mehr erreichbar sei. Um 16.40 Uhr habe ich dorthin etwas geschrieben“, so Stefan Markus von der Sauerbruchstraße.

Lange nichts passiert durch Stadt Bochum

Da aber am 1. Juli nichts passiert sei, hat er erneut den Mängelmelder der Stadt Bochum angeschrieben. „Am Mittwoch rief dann ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung an und sagte, dass der Baum wohl weg wäre.“ Als Markus tags darauf mit dem Mitarbeiter telefonierte, „habe ich ihm den Ort noch einmal genau erklärt und er sagte: Soweit war ich nicht“. Noch einen Tag später sei ein Mitarbeiter der Stadt Bochum vor Ort gewesen, der dann wohl einen Auftrag rausgeschickt habe. Markus: „Aber der Baum lag anschließend immer noch da.“

Stadt Bochum hat Baum endlich beseitigt

Mittlerweile ist der umgekippte Baum endlich entfernt worden - „am 11. Juli, also fast zwei Wochen nach meiner Meldung bei der Stadt“, wundert sich Stefan Markus über die große Zeitverzögerung nach seiner Meldung bei der Stadt Bochum. „Der Grund für den zeitlichen Abstand zwischen der Meldung des Baumes und seiner Entfernung liegt in der personellen Besetzung des damit beauftragten Unternehmens, das zunächst keine Mitarbeitenden abstellen konnte. Wir bitten um Verständnis, dass es, trotz aller Bemühungen, schnell auf gemeldete Mängel zu reagieren, zu Verzögerungen kommen kann“, so Stadtsprecher Peter van Dyk.

