Bochum. Zu einem Gottesdienst für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien sowie deren Angehörige lädt die Evangelische Kirche Bochum ein.

Die Evangelische Kirche in Bochum trauert um die Menschen und mit den Angehörigen, die bei dem Erdbeben in der Türkei und Syrien Familie und Freunde verloren haben. Sie lädt zu einem Gedenkgottesdienst am Sonntag, 12. Februar, um 11 Uhr in die Lutherkirche am Stadtpark, Klinikstraße 10, ein.

Evangelische Kirche will Trost spenden

„Aus unseren Kitas hören wir, wie viele Familien unmittelbar von dieser Katastrophe betroffen sind“, sagen Superintendent Gerald Hagmann und Pfarrerin Diana Klöpper. „In dieser schwierigen Zeit wollen wir deutlich machen: Wir sind da und wir fühlen und beten mit allen, die Trost und Hilfe brauchen.“ Im Gottesdienst ist Raum und Zeit für Trauer und Gebet. Es gibt die Möglichkeit, Kerzen für die Verstorbenen, Vermissten und Verletzten zu entzünden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum