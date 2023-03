Geburten 2022: In Bochum kamen 28 ukrainische Babys zur Welt

Tanja und Sasha zählten 2022 zu den ukrainischen Flüchtlingen, die sich in Bochum über Nachwuchs freuten. Die Familie war mit ihren Zwillingen damals im Varieté et cetera untergebracht.

Bochum. 2022 kamen in Bochum 28 Kinder ukrainischer Mütter zur Welt. Das Land nennt weitere nach Staatsangehörigkeit aufgeschlüsselte Geburtenzahlen.

Von Januar bis November 2022 sind in Bochum 28 Kinder von ukrainischen Müttern geboren worden. Das teilt das Statistische Landesamt mit. Landesweit waren es 1445 Babys: dreimal so viele wie im gesamten Vorjahr. Die Zahl der Geburten ukrainischer Mütter in Bochum steht nunmehr auf dem sechsten Rang und befindet sich damit zum ersten Mal in der Top 10 der häufigsten nichtdeutschen Staatsangehörigkeiten.

Insgesamt verzeichnete die Stadt im vergangenen Jahr 2847 Geburten. Bis November 2022 lag die Zahl der Kinder von ausländischen Müttern laut Landesamt bei 819. Hochgerechnet auf das gesamte Jahr entspricht das rund jeder vierten Geburt.

Geburten in Bochum: Syrien führt mit großem Abstand

Die Liste führt mit großem Abstand Syrien mit 258 Geburten an, gefolgt von der Türkei (59), Polen (32), Rumänien (31) und Irak (30). Hinter der Ukraine rangieren Serbien mit 27 Geburten, Kosovo (23), Italien (20) und Bulgarien (14).

Die meisten Geburten von ukrainischen Müttern in NRW gab es in Köln (99) und Düsseldorf (78) sowie im Kreis Lippe (59). Einen überdurchschnittlich hohen Anteil an den Neugeborenen hatten ukrainische Babys in den Kreisen Lippe (10,1 Prozent), Paderborn (9,4 Prozent) und im Oberbergischen Kreis (8,6 Prozent).

