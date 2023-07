Gebäudeteile stürzen herab: Straße zur Pontonbrücke gesperrt

Die Stadt Bochum hat die Lewackerstraße in Dahlhausen für motorisierten Verkehr gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf die Pontonbrücke in Richtung Hattingen und Essen.

Bochum. Die Stadt Bochum hat die Lewackerstraße in Dahlhausen für motorisierten Verkehr gesperrt. Der Grund: Gebäudeteile eines Hauses stürzten herab.

Die Lewackerstraße in Bochum-Dahlhausen ist auf nicht absehbare Zeit für den motorisierten Verkehr gesperrt. Wie die Stadt Bochum am Montag mitteilt, war die Sperrung wegen herabstürzender Gebäudeteile in Höhe der Hausnummer 220 bereits seit Freitag notwendig. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad könne die Straße aber weiter genutzt werden, so heißt es.

Für alle anderen sei die Weiterfahrt nach Dahlhausen beziehungsweise über die Pontonbrücke nach Hattingen und Essen nicht möglich. Die Stadt hat ein Info-Telefon eingerichtet, das darüber informiert, ob weiter gesperrt ist: 0234/ 910 19 90.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum