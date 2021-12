Gasleitung im Bauernhof beschädigt: Feuerwehr Bochum hilft

Bochum. Größere Mengen Gas sind in das Gebäude eines Bauernhofes in Bochum eingedrungen. Bauarbeiter hatten ein Rohr beschädigt. Folge: Feuerwehreinsatz.

Bei Bauarbeiten in einem leerstehenden Bauernhof haben Handwerker am Freitag (3.) eine Gasleitung beschädigt. Dadurch strömten, so die Bochumer Feuerwehr, „größere Mengen Gas in das Gebäude“.

Die Einsatzkräfte wurden um 9.20 Uhr nach Bochum-Querenburg in die Straße „Am Hochschulcampus“ (ehemals Lennershofstraße) gerufen. Am Einsatzort befanden sich bereits Mitarbeiter von den Stadtwerken. Diese konnten die Leitung kurze Zeit später abschiebern. Somit verhinderten sie, dass noch mehr Gas austrat.

Feuerwehr Bochum: „Eine akute Explosionsgefahr konnte nicht festgestellt werden“

Die Feuerwehr bereitete „vorsichtshalber“ einen Löschangriff mit mehreren Strahlrohren vor, zudem führte sie „Explosionsmessungen“ im Haus und im Umfeld des Gebäudes durch. „Eine akute Explosionsgefahr konnte nicht festgestellt werden“, so die Feuerwehr.

Um 10.50 Uhr war der Einsatz beendet. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte vor Ort, darunter auch die Löscheinheit Querenburg der Freiwilligen Feuerwehr.

