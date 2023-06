Eine Gartenlaube ist in der Kleingartenanlage in Bochum-Gerthe in Flammen aufgegangen. Das Feuer hat auf eine zweite Laube übergegriffen.

Blaulicht Gartenlaubenbrand in Bochum greift auf zweite Laube über

Bochum. Ein Feuer ist am Donnerstagnachmittag in einer Kleingartenanlage in Bochum ausgebrochen. Zwei Gartenlauben waren betroffen.

Zu einem Gartenlaubenbrand musste die Feuerwehr Bochum am Donnerstagnachmittag nach Gerthe ausrücken. Gegen 16 Uhr war in einer Kleingartenanlage an der Gerther Straße ein Feuer ausgebrochen.

Feuer greift auf eine zweite Gartenlaube über

Schon aus der Ferne sei eine leichte Rauchsäule zu erkennen gewesen, als die Feuerwehr anrückte, heißt es. Bis jedoch mit den Löscharbeiten begonnen werden konnte, mussten mehrere Meter Schlauch verlegt werden, da die Gartenlaube im inneren Bereich der Kleingartenanlage liegt.

Als zwei Trupps unter Atemschutz mit der Brandbekämpfung beginnen konnten, hatte das Feuer bereits auf eine angrenzende Laube übergegriffen. Eine dritte Gartenlaube konnte vor größerem Schaden beschützt werden, so die Feuerwehr. Eine Propangasflasche wurde während der Löscharbeiten in einem Wasserbad gekühlt.

Die Feuerwehr war insgesamt mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursachenermittlung ermittelt nun die Polizei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum