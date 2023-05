Garagen-Mord in Bochum: Kripo fasst zwei Verdächtige

Auf diesem Stellplatz in einer Garage am Hustadtring wurde der 58-jährige Bochumer in seinem Audi von hinten erschossen.

Bochum/Witten/Dortmund. Zweieinhalb Monate nach einem Mord an einem Mann in seinem Auto wurden zwei Verdächtige gefasst. Der Zugriff erfolgte mit einem SEK.

Elf Wochen nach einem Mord in Bochum, der wie eine Hinrichtung anmutet, hat die Kripo am Mittwochmorgen zwei Männer festgenommen. Sie sind dringend tatverdächtig.

Am Morgen des 7. März (Dienstag) war der 58-jährige Bochumer Christian N. in einer Gemeinschaftsgarage am Bochumer Hustadtring unweit seiner Wohnung kaltblütig erschossen worden. Er war gerade in seinen Audi TT eingestiegen und hatte den Motor gestartet. Dann wurden von hinten mehrere Schüsse auf ihn abgefeuert.

Sie schlugen durchs Fensterglas und durch die Karosserie ein. Jeder Schuss traf, vor allem am Oberkörper. Der 58-Jährige sank tot in seinem Sitz zusammen und wurde erst am Abend danach im Auto von einem Zeugen entdeckt.

Ermittlungen waren sehr schwierig, zumal kein Tatmotiv ersichtlich war

Die Ermittlungen der Mordkommission („MK Garage“) waren sehr schwierig, zumal das Opfer, ein alleinstehender und zurückgezogen lebender Mitarbeiter der Telekom, keine potenziellen Feinde zu haben schien. Es war keinerlei Tatmotiv erkennbar. Nach akribischer Kriminalarbeit unter anderem mit verdeckten Ermittlern gerieten aber zwei Männer ins Visier der Kripo. In den Morgenstunden des Mittwochs erfolgte der Zugriff auf Dortmunder und Wittener Stadtgebiet.

Kräfte eines Spezial-Einsatzkommandos (SEK) nahmen einen 26-jährigen Dortmunder und einen 29-jährigen Wittener fest. Der Dortmunder wurde dabei leicht verletzt, der Wittener blieb unverletzt.

Polizei und Staatsanwaltschaft Bochum teilen am Donnerstag Einzelheiten mit

Die Kripo stellte nach Durchsuchungen diverse Beweismittel sicher. Die beiden Tatverdächtigen werden jetzt einem Haftrichter vorgeführt.

Am Donnerstag wollen die Kripo und Staatsanwaltschaft Philipp Rademacher die Hintergründe des Verbrechens und weitere Einzelheiten nennen. Sicher auch zum Tatmotiv.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum