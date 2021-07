Ganztag an Bochums Grundschulen: 3 Millionen Euro Förderung

3 Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land gehen an die Ganztagsbetreuung der Grundschulen in Bochum.

Bochum. Die Ganztagsbetreuung der Grundschulen in Bochum erhält mehr als 3 Millionen Euro Förderung. Das Geld ist für Baumaßnahmen oder Ausstattung.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat mehr als 3 Millionen Euro Fördermittel für die Ganztagsbetreuung an Grundschulen in Bochum bewilligt. Der Großteil davon – 2,8 Millionen Euro – geht an die öffentlichen Träger, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bund und Land Nordrhein-Westfalen gewähren damit eine Förderung für die Investition in zusätzliche ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler, bestehende Ganztagsangebote sollen qualitativ weiterentwickelt werden. Die Förderung geht an öffentliche und Ersatzschulen der Jahrgangsstufen eins bis vier und ist unter anderem für Baumaßnahmen und Ausstattungsinvestitionen (z.B. Spiel und Sportgeräte) gedacht.

Ganztagsbetreuung der Schulen in Bochum erhält Förderung

Diese Ersatzschulträger erhalten Förderungen:

Christopherus-Haus für Seelenpflege-Bedürftige Dortmund e. V. in Bochum (17.200 Euro)

Schul- und Bildungswerkstatt gGmbH (48.600 Euro)

Trägerverein der Matthias-Claudius-Schulen Bochum e. V. (53.700 Euro)

Trägerverein Rudolf Steiner Schule e. V. (93.300 Euro)

Waldorfschule Wattenscheid e. V. (38.700 Euro)

