„Gangwechsel“: Für Bochumer Tafelrunde gibt‘s eine Zugabe

Das Juweliergeschäft Marc zählt auch bei der Zugabe am 20. Januar 2024 zu den vier City-Läden, die beim „Gangwechsel“ für einen Abend zu Restaurants werden.

Im Herbst hat der „Gangwechsel“ eine erfolgreiche Rückkehr gefeiert. Erstmals gibt‘s nun eine Zugabe: Am Samstag, 20. Januar 2024, wird erneut zur Tafel-Runde gebeten.

Mit dem „Gangwechsel“ hat die Werbe- und Wertegemeinschaft „Bochumer Originale“ in der Innenstadt 2018 ein Erfolgsformat geschaffen. Partner der Einzelhändler sind die Wirte von „Bochum Kulinarisch“. Nach Geschäftsschluss verwandeln sie die Ladenlokale für einen Abend in Restaurants. 80 Gäste können teilnehmen. In vier Geschäften wird jeweils ein Gang serviert. Die 20er-Gruppen wechseln reihum die Läden. Das Dessert wird zentral für alle aufgetischt.

„Gangwechsel“ in der Bochumer Innenstadt: Zugabe am 20. Januar

Nach der Corona-Zwangspause war der „Gangwechsel“ im Oktober sofort wieder in die Gänge gekommen. Die Plätze waren ruckzuck vergeben. Die Stimmung nach vier Stunden: großartig. Die Bilanz bei Gästen und Veranstaltern: ebenso.

Anlass für die „Bochumer Originale“, den „Gangwechsel“ 2023 mit nahezu identischer Aufstellung zum Jahresbeginn 2024 zu wiederholen. Los geht’s am 20. Januar um 18.30 Uhr. Das Restaurant Meistertrunk tischt im Hifi-, TV- und Media-Fachgeschäft Masters Knoop, Diergardt beim Juwelier Marc, der Livingroom bei Betten Korten und der Strätlingshof im Schreibwarenladen Tintenfass auf. Das gemeinsame Dessert-Finale von Löscher gibt’s gegen 22 Uhr in der Pauluskirche.

Karten gibt‘s im Vorverkauf in Weitmar

Karten zum Preis von 129 Euro (inklusive Getränke) gibt es ab sofort bei Axel Klodt Flowers & Living an der Schlossstraße 102 in Weitmar. Auch telefonische Reservierungen sind dort unter 0234/47 16 96 möglich. Infos auf bochumer-originale.de.

