„Gangwechsel“ Bochum: Vier Geschäfte werden zu Restaurants

Das Schuhgeschäft Beckmanns zählte beim letzten „Gangwechsel“ 2020 zu den teilnehmenden City-Läden. Am 21. Oktober wird erneut an außergewöhnlichen Orten getafelt.

Bochum. Der „Gangwechsel“ kehrt zurück. Vier Läden in der Bochumer City verwandeln sich für einen Abend in Restaurants. Wer mitmacht, wo es Karten gibt.

Der „Gangwechsel“ kehrt zurück. Nach der Corona-Zwangspause feiern die „Bochumer Originale“ am Samstag, 21. Oktober, den Neustart ihrer kulinarischen Entdeckungstour. Es gibt noch Karten.

Mit dem „Gangwechsel“ haben die Einzelhändler in der Innenstadt, die sich mit ihren inhabergeführten Fachgeschäften in der Werbe- und Wertegemeinschaft „Bochumer Originale“ zusammengeschlossen haben, 2018 ein Erfolgsformat geschaffen. Partner sind die Wirte von „Bochum Kulinarisch“. Nach Geschäftsschluss verwandeln sie die Ladenlokale für einen Abend in Restaurants. Vier Einzelhändler machen mit, insgesamt 80 Gäste können teilnehmen. In jedem Geschäft wird jeweils ein Gang serviert, vier 20er-Gruppen wechseln reihum die Läden. Das Dessert wird zentral für alle aufgetischt.

„Gangwechsel“ in Bochum: In vier Geschäften wird aufgetischt

Die letzte Tafel-Runde fand im Januar 2020 statt. Dann kam Corona. Nach der gelungenen Rückkehr von „Bochum Kulinarisch“ im August ist nun auch der „Gangwechsel“ wieder da.

Los geht’s um 18.30 Uhr. Das Restaurant Meistertrunk sorgt für Speis und Trank im Hifi-, TV- und Media-Fachgeschäft Masters Knoop an der Brückstraße, Diergardt beim Juwelier Marc an der Kortumstraße, der Livingroom gleich nebenan im Mode-Treff Klaas an der Luisenstraße sowie der Strätlingshof im Schreibwarenladen Tintenfass an der Huestraße. Das Dessert-Finale von Löscher gibt’s gegen 22 Uhr in der Pauluskirche.

Karten zum Preis 129 Euro sind noch in Weitmar erhältlich

In welchem Geschäft der „Gangwechsel“ beginnt, steht jeweils auf der Eintrittskarte. Auf dem Fußweg zu den einzelnen Station informiert die Fiege-Brauerei über ihre Bier-Spezialitäten.

Karten zum Preis von 129 Euro (inklusive Getränke) sind bei Axel Klodt Flowers & Living an der Schloßstraße 102 in Weitmar, 0234/471696, erhältlich. Infos auf bochumer-originale.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum