Galerie Januar: In Bochum zieht die Kunst aufs Dach

Bochum. Die Galerie Januar in Bochum hat für ihr neues Projekt einen ungewöhnlichen Ort gefunden: Die Kunst zieht aufs Dach.

Normalerweise kann man in der Galerie Januar bei einem Rundgang die ausgestellten Exponate zeitgenössischer junger Kunst in Augenschein nehmen. In der aktuellen Ausstellung ist das nicht so ohne weiteres möglich: Das Künstlerduo Achim Mohné und Uta Kopp aus Köln hat seine großformatige Zeichnung nämlich auf dem Dach des Galeriehauses in Bochum-Langendreer realisiert.

Dach wird zum Bildträger

Mit dem ungewöhnlichen Vorhaben nimmt die Galerie Januar nach der coronabedingten Zwangspause ihre Ausstellungstätigkeit wieder auf.

Mohné und Kopp arbeiten unter ihrem Projekt-Motto „Remotewords“ seit Jahren an Orten und Stellen, an denen die Kunst sonst nicht hingelangt. Von Auckland bis Johannesburg, von Karlsruhe bis Düsseldorf werden bevorzugt Dächer zum Bild- und Zeichenträgern. In Langendreer ist nun das bereits 37. Projekt von Remotewords entstanden; das Dach der Galerie wurde mit einer Zeichenfolge aus eckigen Klammer und einem Doppelpunkt ausstaffiert.

Am Besten von oben zu sehen

Zu sehen ist das Kunstwerk, das auch auf die Offenheit verweist, mit der die Galerie Januar als experimentelle Plattform für unabgesicherte Gegenwartskunst agiert, am besten „von oben“. Weil man dem Ausstellungsort aber nicht einfach aufs Dach steigen kann, kann man auf der Website der Künstlergruppe per Google Earth einen Blick riskieren.

Die mit der Dachzeichnung verbundene Ausstellung wird in der Galerie Januar, Eislebener Straße 9, unter den üblichen Hygiene-Bedingungen (u.a. Maskenpflicht) nach Voranmeldung per Email (info@galerie-januar.de) von Samstag, 25. Juli. bis Sonntag, 30. August, zu bestimmten Öffnungszeiten und nach Vereinbarung zu sehen.

