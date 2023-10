Futter für Fellnasen: Bochumerin hilft Tierheim in Rumänien

Andra Maria Lavric leitet ein privates Tierheim in Rumänien. Dafür wird nun auch in Bochum gesammelt.

Bochum. In Rumänien ist ein Tierleben nicht viel wert. Eine Tierschützerin hilft notleidenden Kreaturen. Dabei wird sie nun auch in Bochum unterstützt.

Ob Katzen dankbar gucken können? Laura Schmidt hat da so eine Ahnung. Sila, Ruby und Bonnie schauen Frauchen bei den regelmäßigen Streicheleinheiten besonders liebevoll an. Die drei Stubentiger kommen aus Rumänien: von einer Tierschutzeinrichtung, die nun auch in Bochum unterstützt wird.

Laura Schmidt liebt Tiere. Die Chefin der Wohnungsvermittlung „Euroapartments“ mit Sitz am Nordring war tieftraurig, als 2021 ihr Kater Bruno starb. Alsbald machte sie sich auf die Suche nach einer neuen Katze. Voraussetzung: Der neue Hausbewohner muss zu ihrem Mischlingshund Robby passen. Erste Anlaufstelle: das Bochumer Tierheim. „Aber dort bin ich leider nicht fündig geworden.“

Hilfe für Tierheim in Rumänien: Spenden sind dringend erforderlich

Bei einer Online-Recherche stieß Laura Schmidt auf „Happy Tails Brașov“. Andra Maria Lavric hat das private Tierheim 2013 in der rumänischen Großstadt gegründet. Mehr als 200 Tiere in Not werden hier versorgt. In ihrer Heimat würden Tiere „gequält, ausgesetzt, absichtlich mit dem Auto angefahren, lebendig in einen Fluss geworden, aus dem fahrenden Auto geworfen oder angezündet“, berichtet Andra Maria Lavric.

Die Tiere, die sie aufnehme, seien oft verletzt und krank. „Sie alle hätten keine Chance zu überleben. Dies bedeutet aber auch, dass sehr hohe Arztkosten anfallen. Dazu oft Spezialfutter, Klinikaufenthalte, die so wichtigen Kastrationen, spezielle Medikamente – zu viel, dass wir das alleine tragen könnten.“ Spenden, gerade von Tierfreundinnen und -freunden im Ausland, seien dringend erforderlich.

Laura Schmidt unterstützt das Tierheim in Rumänien. Die Bochumerin hat seit 2021 drei Katzen aufgenommen. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Futterspenden können im „Euroapartments“-Büro am Nordring abgegeben werden

Laura Schmidt erhört den Hilferuf. Nicht nur, dass sie inzwischen drei Fellnasen über Partnerorganisationen von „Happy Tails“ in Deutschland bei sich daheim aufnahm. „Es sind tolle, extrem dankbare Katzen, die sich mit Robby bestens verstehen.“ Auch mit Geld will die Bochumerin in Rumänien helfen. Zu ihrem 50. Geburtstag im vergangenen Januar verzichtete sie auf Geschenke und rief stattdessen zu Spenden für „Happy Tails Brașov“ auf. Mehr als 3000 Euro kamen zusammen. Andra Maria Lavric bedankte sich dafür im Sommer persönlich bei einem Besuch in Bochum.

Die Hilfe geht weiter. „Dabei leistet auch die Weitmarer Tierärztin Dr. Anne Arnold einen großartigen Anteil“, betont Laura Schmidt und bittet um Tierfutter, das in zentralen Sammeltransporten nach Rumänien gebracht wird. Das Futter kann montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr im „Euroapartments“-Büro am Nordring 100 abgegeben werden.

Info: happy-tails-brasov.org/de_de/

