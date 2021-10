Verbrechen Fußgänger in Bochum ausgeraubt – Junge Täter auf der Flucht

Bochum-Wattenscheid. Auf offener Straße in Bochum ist ein Fußgänger (33) ausgeraubt worden. Er kam ins Krankenhaus. Die Täter sollen minderjährig sein.

Unbekannter Räuber haben in Bochum-Wattenscheid einen 33-jährigen Mann überfallen und verletzt.

Das Verbrechen ereignete sich am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr an der Hochstraße im Bereich der Hausnummer 23. Dort wurde der Berliner laut Polizei von mehreren Unbekannten angegriffen. Als er bereits auf dem Boden lag, erbeuteten die Täter sein Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Kriminalpolizei Bochum bittet um Zeugenhinweise

Sie sollen zwischen 16 und 17 Jahre alt sein. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet unter 0234/909 8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

