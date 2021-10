Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Unfall Fußgänger (85) in Bochum bei Unfall schwer verletzt

Bochum. Schwer verletzt wurde ein 85-jähriger Fußgänger in Bochum. Die Hattinger Straße musste für rund eine Stunde gesperrt werden.

Schwer verletzt wurde ein 85-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (7. Oktober) im Bereich der Innenstadt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr nach bisherigen Kenntnissen eine 59-jährige Autofahrerin aus Bochum gegen 11.40 Uhr auf der Hattinger Straße in Richtung City. In Höhe der Hausnummer 18 überquerte zur gleichen Zeit ein 85-jähriger Fußgänger aus Bochum die Hattinger Straße. Der Mann wurde vom Auto erfasst.

Straße musste für rund eine Stunde gesperrt werden

Der Mann prallte seitlich gegen das Fahrzeug und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagenteam brachte den schwer verletzten Bochumer zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Hattinger Straße war für etwa eine Stunde in Richtung Innenstadt gesperrt. Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

