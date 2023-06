Fußgänger (68) in Bochum ausgeraubt: Halskette erbeutet

Bochum. Ein Fußgänger (68) ist in Bochum von einem Straßenräuber überfallen worden. Dabei wurde er verletzt. Die Kripo sucht Zeugen.

Ein 68-jähriger Bochumer ist am Donnerstagabend (15.) von einem unbekannten Täter im Stadtteil Wattenscheid-Leithe überfallen und ausgeraubt worden.

Der Mann ging laut Polizei gegen 21.25 Uhr entlang der Eintrachtstraße in Richtung Vorwärtsstraße. In Höhe der Vorwärtsstraße 12 näherte sich ihm der spätere Täter. Dieser packte ihn an der Schulter, zog ihn zu Boden und entriss ihm seine Halskette. In Richtung Hohensteinstraße flüchtete er.

Durch den Sturz erlitt der Bochumer leichte Verletzungen.

So wird der Straßenräuber von der Bochumer Polizei beschrieben

Täterbeschreibung: polnisch sprechend, etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, Glatze, an Armen und Beinen tätowiert.

Hinweise ans Kriminalkommissariat 31 unter 0234 909 8105 oder -4441 (Kriminalwache).

