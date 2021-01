Fußgänger (62) in Bochum von Pkw erfasst und schwer verletzt

Bochum. Bei Grünlicht wollte ein Bochumer (62) die Hattinger Straße überqueren. In der Dunkelheit übersah ihn beim Abbiegen offenbar ein Pkw-Fahrer.

Schwer verletzt wurde ein 62-jähriger Fußgänger am Donnerstagabend (28.) im Bereich der Einmündung der Blumenfeldstraße in die Hattinger Straße. Wie die Polizei mitteilt, fuhr nach bisherigem Ermittlungsstand ein 22-jähriger Pkw-Fahrer gegen 18.50 Uhr auf der Blumenfeldstraße in Richtung Hattinger Straße. Er soll demnach bei Grünlicht nach links in die Hattinger Straße abgebogen sein. Dabei übersah der Pkw-Fahrer aus Haltern am See offenbar den Mann, der, ebenfalls bei Grün, dort die Straße überqueren wollte.

Es kam zum Zusammenprall, wodurch der Bochumer zunächst mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw prallte und dann auf die Fahrbahn stürzte. Der Notarzt konnte zuerst eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der Fußgänger in ein Bochumer Krankenhaus zur stationären Aufnahme gebracht. Aktuell bestehe keine Lebensgefahr mehr. Während der Unfallaufnahme blieb der Einmündungsbereich bis 20.25 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Vorsicht bei Dunkelheit

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass vor allem in der dunklen Jahreszeit besondere Vorsicht im Straßenverkehr geboten ist. Bei Dunkelheit sind Fußgänger oft nur schwer zu erkennen. Vergewissern Sie sich als Pkw-Führer insbesondere beim Abbiegen, dass die Fahrbahn frei ist. Für Fußgänger und Radfahrer gilt: Tragen Sie nach Möglichkeit gut sichtbare Kleidung.

