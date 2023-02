Verbrechen Fußgänger (34) in der Bochumer City ausgeraubt und verletzt

Bochum. Raubüberfall in der Bochumer Innenstadt: Drei Unbekannte schlugen auf einen Fußgänger ein und erbeuteten sein Geld.

Ein 34-jähriger Fußgänger ist am Samstagabend in der Bochumer Innenstadt überfallen und ausgeraubt worden. Dabei wurde er leicht verletzt.

Der Wittener war gegen gegen 23.15 Uhr im Bereich der Treppe an der Untere Marktstraße in Richtung des Kuhhirten unterwegs. Dort wurde er von drei Unbekannten angegriffen und geschlagen. Das Trio erbeutete Bargeld und flüchtete in Richtung Ostring.

Rettungskräfte der Feuerwehr Bochum behandelten das verletzte Opfer

Täterbeschreibung: dunkel gekleidet, „arabisches“ Aussehen. Das Opfer wurde am Tatort von Rettungskräften behandelt.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter 0234 909 8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

