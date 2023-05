Fußball-Stars spielen in Bochum für ein Herzensprojekt

Freuen sich auf das große Fußballspiel in Bochum: Peter Krolak (links) und Marcus Stawars vom Vorstand von Concordia Wiemelhausen.

Bochum-Wiemelhausen. Concordia Wiemelhausen erhält hohen Besuch: Zahlreiche Fußball-Stars treten in Bochum zum Benefizspiel an. Sie kicken für Kinder und Jugendliche.

Ein ganzer Fußballverein fiebert dem 28. Mai entgegen. An jenem Sonntag richtet Concordia Wiemelhausen ein Benefizspiel aus. Zu Gast ist die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04, die mit vielen früheren Bundesliga-Profis antreten will. Aus Bochum stellt sich ihnen die Ü40-Spielgemeinschaft von Concordia und SC Weitmar 45 entgegen.

Für die heimischen Kicker ist das natürlich ein richtiges Highlight. Doch viel wichtiger als der sportliche Wettstreit ist dem Vorstand, möglichst viel Geld an diesem Tag einzunehmen. Denn der Erlös der Veranstaltung ist für einen guten Zweck gedacht: die evangelische Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Overdyck.

„Das ist uns eine echte Herzensangelegenheit“, sagt Marcus Stawars, Vorstandsbeisitzer bei Concordia, der über den Rotary-Club seit vielen Jahren mit der Stiftung Overdyck zu tun hat; speziell mit zwei Häusern, in denen die Kinder und Jugendlichen leben. „Die kommen teils nachts, nur mit dem Schlafanzug bekleidet, aus Problemfamilien und erhalten hier erstmal ein sicheres Zuhause“, weiß der 55-Jährige von vielen Besuchen, die ihn nach eigenen Angaben immer sehr berühren.

Die früheren Bundesliga-Profis Olaf Thon (rechts) und Dietmar Schacht am Rande eines Spiels der Schalker Traditionsmannschaft Ende April. Am Pfingstsonntag ist Königsblau in Bochum-Wiemelhausen zu Gast. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Als Stawars bei Concordia über die Stiftung gesprochen hat, habe man gemeinsam überlegt, wie man auch als Verein helfen kann. „Und da kamen wir auf die Idee mit dem Benefizspiel“, sagt Geschäftsführer Peter Krolak. Doch gegen wen sollte man antreten? Erste Wahl sei natürlich der VfL Bochum gewesen, aber das habe leider nicht geklappt, sagt Stawars, selbst großer VfL-Fan. Der BVB? „Die hätten es gemacht, wollten aber sehr viel Antrittsgeld.“

Schalke sagt sofort zu: Ex-Stars spielen in Bochum-Wiemelhausen

Anders die Schalker. Bei Olaf Thon habe er sofort offene Türen eingerannt, sagt Marcus Stawars. „Machen wir“, habe der frühere Nationalspieler ohne Zögern zugesagt. Das Antrittsgeld wolle Königsblau um die Hälfte kürzen und „nicht nur Fanartikel, sondern auch ihre Portemonnaies mitbringen“. Es handele sich ja um einen richtig guten Zweck, bei dem es, so Stawars, „um die Schwächsten in der Gesellschaft geht“.

Wer von den früheren Stars am Pfingstsonntag in Wiemelhausen im königsblauen Dress auflaufen wird, ist noch offen. „Sie haben aber versprochen, so viele Ex-Profis wie möglich mitzubringen“, berichtet Marcus Stawars. Unter anderem kicken immer wieder Gerald Asamoah, Martin Max, Klaus Fischer und Tomasz Waldoch in der Schalker Traditions-Elf mit.

Auch Rüdiger Abramczik hat Peter Krolak auf dem Mannschaftsfoto entdeckt, das das Plakat fürs Benefizspiel ziert. Da kommen bei dem 67-Jährigen Erinnerungen hoch. „Ich habe früher acht Jahre in der Jugend des VfL Bochum gespielt, unter anderem auch gegen den Abi. Ich glaube aber nicht, dass er sich noch an mich erinnert.“

Benefizspiel in Bochum-Wiemelhausen soll zu Volksfest für die ganze Familie werden

50 Mitglieder werden am Tag des Benefizspiels im Einsatz sein, sagt Krolak. Ohne deren Hilfe und die Unterstützung der der mehr als 240 Sponsoren sei so eine Veranstaltung nicht zu stemmen. Schon gar nicht, wenn am Ende noch genügend Geld für den guten Zweck übrig bleiben soll.

Das Ganze soll aus Sicht der Concordia-Verantwortlichen zu einem Volksfest für die ganze Familie werden. Die Eintrittspreise hält man deshalb bewusst niedrig: 5 Euro kostet der Eintritt für Erwachsene, 3 Euro ermäßigt. Zum Vergleich: Für Spiele von Concordia in der Westfalenliga zahlt man 6 Euro.

Hier gibt’s Karten im Vorverkauf Das Benefizspiel der SG Concordia Wiemelhausen/SC Weitmar 45 gegen die Schalker Traditions-Elf findet am Sonntag, 28. Mai, um 15 Uhr im Sportpark an der Glücksburger Straße statt. Einlass ist bereits um 13 Uhr. Karten im Vorkauf gibt es direkt im Vereinsheim sowie im Wiemelhauser Kirchviertel bei Edgars Friseurteam, in der Kirchviertel-Apotheke Düssel und in der Pizzeria Angelo. Wegen der angespannten Parkplatzsituation rund um die Glücksburger Straße bittet der Verein, möglichst mit dem ÖPNV anzureisen. Bei gutem Wetter werde der kleine Ascheplatz fürs Parken freigegeben. Weitere Informationen auf www.concordia-wiemelhausen und auf www.overdyck-jugendhilfe.de .

Am Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Glücksrad und Spielangeboten ist auch die Stiftung Overdyck vertreten. „Und wir hoffen auch, dass einige unserer Kinder mitkommen. Die finden Fußball ja spannend“, sagt Gruppenleiterin Rebecca Poot. Sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wären auf jeden Fall vor Ort, „einige als Fußball verkleidet“.

Poot freut sich sehr über das Benefizspiel und dass die Stiftung bedacht wird. „Es ist schön, dass es Menschen gibt, die uns wohlgesonnen sind.“ Denn finanzielle Unterstützung könne die Noteinrichtung gut gebrauchen. Und dies sei dann eine wichtige Zuwendung außerhalb des Budgets.

Von dem Geld, das der Fußballtag in Wiemelhausen einbringen wird, wolle man Freizeitaktivitäten finanzieren, berichtet Rebecca Poot. Es gehe speziell um Angebote für die Kinder und Jugendlichen, denen man in den Gruppen „Rasselbande“ (0 bis 3 Jahre) und „Mullewapp“ (4 bis 10 Jahre) Obhut gewährt. „Vom Ausflug in der Heimat bis hin zu einer Kurzreise ans Meer. Da müssen wir mal schauen.“

Dafür sollte der Erlös schon reichen, finden Peter Krolak und Marcus Stawars. Sie hoffen auf mindestens 1000 Besucher im Sportpark an der Glücksburger Straße. „Der Vorverkauf läuft jedenfalls sehr, sehr gut.“

