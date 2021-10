Fünf Biere aus dem Ruhrgebiet: Tasting im Bergbau-Museum

Ob digital oder vor Ort - Bochumer können am Freitag, 5. November, an einem Biertasting teilnehmen. Thematisch geht es um das Ruhrgebiet.

Quer durch das „bierige“ Ruhrgebiet geht am Freitag, 5. November, eine neue Veranstaltung der Genussbewegung „Hopfen sei Dank“. Sie veranstaltet im Deutschen Bergbau-Museum in Bochum eine „Bier-Tasting-Show“. Vor Ort oder via Video von zuhause aus können Teilnehmende fünf Biere probieren – und einiges Wissenswertes erfahren.

„Dabei sind sowohl Brauer als auch Bierexperten, das Ganze ist begleitet von interaktiven Showeinlagen - Fragen werden natürlich gerne beantwortet“, heißt es in der Ankündigung. Umrahmt wird das Tasting mit einem intensiven Blick auf die Geschichte des Ruhrgebiets. Dabei klären die Experten auch die Frage, was was Kohle und Stahl mit Bier zu tun haben und warum die Biergeschichte des Potts mit der Industrialisierung der Region so stark verwoben ist.

Biertasting im Bergbau-Museum Bochum oder digital zuhause

Wer es aber nicht zum Bergbau-Museum schafft oder einfach zu weit weg wohnt, kann sich auch digital dazuschalten und aus dem heimischen Wohnzimmer teilnehmen. Das Tasting kostet 29,90 Euro, enthalten sind fünf Ruhrgebietsbiere, ein Verkostungsglas und Begleitinformationen. Los geht es am Freitag, 5. November, um 19 Uhr im Deutschen Bergbaumuseum, Am Bergbaumuseum 28.

Weitere Informationen gibt es unter hopfenseidank.de oder unter Tel. 0234/ 52 00 72 99.

