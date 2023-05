Fuchs auf Universitätsstraße: Polizei Bochum rettet das Tier

Ein Fuchs lief am Sonntagnachmittag (7. Mai) auf der Bochumer Universitätsstraße umher. Die Polizei Bochum brachte ihn auf ein nahegelegenes Feld.

Bochum. Auf die Universitätsstraße in Bochum hat sich am Sonntag (7. Mai) ein Fuchs verirrt. Der Vierbeiner wurde von der Polizei in Sicherheit gebracht.

Einen vierbeinigen Spaziergänger gab es am Sonntag (7. Mai) auf der Universitätsstraße in Bochum: Ein Fuchs lief am Nachmittag über die Straße. Eine tierliebe Autofahrerin bemerkte das Tier und rief die Polizei, teilt diese mit.

Die Beamten der Polizeiwache Ost haben den Fuchs daraufhin mithilfe eines Hundefangstabes eingefangen und anschließend auf einem nahegelegenen Feld ausgesetzt. Dort konnte der Fuchs seinen Spaziergang sicher im Grünen fortführen.

