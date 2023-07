Friederike Becht spielt wieder ihr umjubeltes Solo im Bunker

Bochum. „Vor aller Augen“ war kurz nach der Premiere rasch ausgebucht. Jetzt gibt es neue Chancen, die Aufführung im Kunstbunker in Bochum zu sehen.

Die Premiere Mitte Juni war ein großer Erfolg, die Folgevorstellungen danach blitzschnell ausgebucht. Jetzt gibt es neue Termine für das fulminante Solo „Vor aller Augen“ der Bochumer Schauspielerin Friederike Becht im Kunstbunker an der Baarestraße 68 in Bochum: am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September. Der Eintritt ist zwar frei, doch wer dabei sein will, sollte nicht zu lang mit einer Anmeldung zögern. Für die Vorstellungen am 17., 18., 20. und 22. August gibt es nur noch eine Warteliste.

Friederike Becht zurück auf der Bühne in Bochum

Friederike Becht, die mit ihrer Familie in Bochum wohnt, gehört seit einigen Jahren zu den führenden Film- und Fernsehschauspielerinnen Deutschlands. Sie spielt in Krimis, Serien und preisgekrönten Fernsehspielen. Für „Schneller als die Angst“ erhielt sie im letzten Jahr den Deutschen Fernsehpreis, zuletzt war sie in dem Familiendrama „Geranien“ im Kino zu sehen.

In jüngster Zeit zog es die 36-Jährige häufiger zurück ans Theater: Am Schauspielhaus Bochum gehörte sie während der Intendanz von Anselm Weber zu den jungen Shootingstars, nach längerer Pause sieht man sie hier derzeit in dem fordernden Stück „Blank“ (wieder am 6. und 7. September in den Kammerspielen).

Eindrucksvolle Vorstellung als „Dame mit dem Hermelin“

„Vor aller Augen“, das Becht im Kunstbunker des Bochumer Künstlerbundes zur Premiere brachte, darf man gewiss als ein Herzensprojekt bezeichnen. Der Abend basiert auf dem Roman der Schweizer Autorin Martina Clavadetscher, die darin berühmten Figuren aus der Kunstgeschichte eine fiktive Stimme verleiht. Wer war eigentlich die „Dame mit dem Hermelin“, die Leonardo da Vinci für die Ewigkeit malte, oder „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ von Vermeer?

Sieben Frauen spielt Friederike Becht an diesem Abend – und zeigt dabei eine atemberaubende Wandlungsfähigkeit. (sw)

Anmeldung: tickettailor.com/events/outofthewoods

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum