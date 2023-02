Friedensplenum ruft zu einer Demonstration in Bochum auf

Bochum. Das Friedensplenum Bochum ruft zu einer Friedensdemonstration in der Stadt auf. Sie beginnt am Freitag, 24. Februar, um 17 Uhr, im Bermudadreieck.

Das Bochumer Friedensplenum ruft am Freitag, 24. Februar, zwischen 17 und 18 Uhr zu einer Friedensdemonstration in der Bochumer Innenstadt auf. Das Motto lautet: Stoppt das Töten in der Ukraine – für Waffenstillstand und Verhandlungen! Die Demo beginnt auf dem Konrad-Adenauer Platz im Bermudadreieck.

Friedensdemo wird unterstützt durch zahlreiche Gruppen

„Wir schließen uns mit dieser Demonstration einem Aufruf von vielen bundesweiten Organisationen an zu dezentralen Aktivitäten am Jahrestag des Beginns des russischen Angriffs auf die Ukraine“, so die Organisatoren. In Bochum wird die Aktion vom Bochumer Friedensplenum und der Deutschen Friedensgesellschaft organisiert. Unterstützt werden sie u.a. von Attac, GEW, der Organisation „Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs“, von den Naturfreunden Langendreer und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN-BdA).

Vorwurf: Menschen werden ins Abseits gestellt

Auch wenn sich Regierungen nicht immer daran gehalten haben, sei es bisher gesellschaftlicher Konsens gewesen, dass aus Deutschland keine Waffen in Konfliktregionen exportiert werden dürfen. Nun würden Menschen ins Abseits gestellt, wenn sie dies fordern. „Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht und die mehr als eine halbe Million Menschen, die das „Manifest für Frieden“ unterstützen, werden in einer selten dagewesenen Weise diffamiert“, heißt es.

