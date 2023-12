Friedenslicht reist zum 25. Mal nach Bochum – 3600 km weit

Bochum. Von Betlehem aus wird das Friedenslicht in die Welt getragen. Zum 25. Mal kommt es nach Bochum. Dafür tragen die Pfadfinder Sorge.

Ein leuchtendes Zeichen für den Frieden setzten die katholischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder mit der Aktion „Friedenslicht aus Betlehem“. Das in der Geburtsgrotte in Betlehem entzündete Licht wird an diesem zweiten Adventssonntag - über Amman und Linz - nach Bochum gelangen und dort zum mittlerweile 25. Mal an „alle Menschen guten Willens“ weitergereicht.

Das Friedenslicht verbindet alle Menschen guten Willens

.„Wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder wollen gerade während des Krieges im Nahen Osten und in der Ukraine mit der Weitergabe des Friedenslichtes ein kleines Stück Frieden verschenken. Denn das Licht verbindet ‚alle Menschen guten Willens‘ miteinander, egal welcher Religion oder Nationalität“, sagt Christian Schnaubelt, Pressesprecher des Pfadfinderrings NRW. Der Pfadfinderring organisiert die landesweit größte Friedensaktion mittlerweile zum 25. Mal in Nordrhein-Westfalen.

In Bochum und Wattenscheid organisiert die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg Bezirk Bochum/Wattenscheid die Lichtverteilung ebenso so lange und erhält dabei Unterstützung durch den Stadtverband des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend und durch die Stadt Bochum.

Stadtweite Aussendungsfeier am 22. Dezember in der Propsteikirche

Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) würdigt in einem Grußwort das Friedensengagement: „Der Wunsch nach Frieden verbindet die Menschen überall auf der Welt, unabhängig von ihrer Nationalität, ihrer Kultur und ihrem Glauben. Ein Symbol dieser Hoffnung ist das Friedenslicht aus Bethlehem. Auf seinem Weg zu uns überwindet es Mauern und Grenzen.“

In Bochum wird die stadtweite Aussendungsfeier am Freitag, 22. Dezember um 17 Uhr in der Propsteikirche in Bochum ausgetragen. Im Beisein von Bürgermeisterin Gaby Schäfer und Stadtdechant Michael Kemper bereiten die Pfadfinderinnen und Pfadfinder dem Friedenslicht einen großen Empfang und reichen es nach einer 3600 Kilometer langen Reise weiter.

1998 wurde das Friedenslicht erstmals in Bochum-Harpen verteilt

In Wattenscheid leuchtet das Friedenslicht bereits seit 15 Jahren. Daher findet am Samstag, 23. Dezember, um 12 Uhr eine Lichtverteilung in der Maria-Magdalena-Kirche in Höntrop statt.

Seit einem Vierteljahrhundert leuchtet das Friedenslicht in der Adventszeit in der Stadt Bochum. 1998 wurde es erstmals in der Hl. Geist-Kirche in Harpen verteilt. Seitdem wurde das Licht durchgehend – auch während der Corona-Pandemie – verteilt.

Alle Friedenslicht-Termine sind auf der Website www.friedenslicht.de aufgelistet.

