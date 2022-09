Fridays für Future Bochum ruft zur Großdemo in der City auf

Rappelvoll war der Dr. Ruer-Platz in Bochum vor fast genau zwei Jahren, als Fridays for Future demonstrierte. Rund 8000 Menschen kamen.

Bochum. Fridays for Future Bochum geht am 24. September auf die Straße. Es gibt ein Programm den ganzen Nachmittag lang. Hier die Einzelheiten.

Die Bochumer Innenstadt wird am kommenden Freitag (24.) wohl sehr voll werden. Um 14 Uhr startet eine Großdemo, ein „Klimastreik“, von Fridays für Future (FFF) auf dem Rathausplatz.

Ein buntes Bühnenprogramm ist geplant. Die Laufdemo schließt sich von 15 bis 17 Uhr an. Auf dem Rathausplatz wieder angekommen, wird es Livemusik und Reden bis in den frühen Abend geben. Mit dabei sind lokale Künstlerinnen und Künstler wie Cloud Trips, Fynn Schlemminger und WYME.

FFF Bochum: Es muss zu einer „radikalen Kehrtwende“ kommen

Für den Demo-Zug haben mehrere Bochumer Schulen einzelne Schulblöcke angemeldet, in denen Mitschülerinnen und Mitschüler gemeinsam laufen. Deshalb lädt FFF bereits am Mittwoch (22.09.) um 16 Uhr zum gemeinsamen Schildermalen in das Soziale Zentrum an der Josephstraße 2 ein.

„Die Klimakrise ist ungerecht. Die Gebiete und Menschen, welche am wenigsten zur Klimakatastrophe beitragen, sind oftmals am stärksten von ihr betroffen. Wir als Gesellschaft müssen augenblicklich etwas verändern, denn die Klimafolgen häufen sich“, erklärt die Bochumer Ortsgruppe von FFF. „Damit wir wenigstens die Einhaltung des 2-Grad-Ziels noch schaffen und gesellschaftliche Instabilität verhindern können, muss es jetzt zu einer radikalen Kehrtwende in der Klimapolitik kommen.“

