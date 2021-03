Fridays-for-Future-Demo: Scharfe Kritik an Bochumer Politik

Bochum. Zum Klimastreiktag am Freitag gibt es vor dem Hauptbahnhof Bochum eine Mahnwache von Fridays für Future. Dort wurde die Politik hart kritisiert.

„Keine leeren Versprechungen mehr“: Unter diesem Motto steht am Freitag der Klimastreiktag der Umweltbewegung Fridays for Future. Dazu gibt es verschiedene Aktionen in der Bochumer Innenstadt.

FFF-Mitglied Kurz Caćeres steht an einer Mahnwache auf dem Kurt-Schumacher-Platz gegenüber dem Hauptbahnhof. Musik dröhnt aus der Box. Transparente gegen die Klimaerwärmung flattern im Wind. „Seit Mai 2019 herrscht in Bochum offiziell der Klimanotstand. Seitdem ist nicht viel passiert“, sagt der RUB-Student mit Fach Umweltingenieurwesen. „Es wurde viele Bäume gerodet.“ Der beabsichtigte Neubau zahlreicher Einfamilienhäuser sei „ein Prestigeprojekt“, das mit Flächenfraß einhergehe. „Das ist nur einer von vielen Kritikpunkten.“

Bundestags-Parteien, auch die Grünen, haben „keinen Plan“

Fridays for Futures kritisiert an der Straße Feldmark in Bochum, dass es dort keinen Radweg gibt. Foto: Bernd Kiesewetter

Die Verkehrswende sei auch noch sehr im Anfangsstadium. Außerdem sagt Caćeres: „Keine im Bundestag vertretene Partei, auch nicht die Grünen, haben einen Plan für die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens.“



Wenn wir die Ziele nicht einhalten, würden wie „in Teufelsküche kommen“, sagt der Student. Stichworte: Dürresommer wie zuletzt und Extremwetter. „Noch ist es möglich, umzusteuern, sagt die Wissenschaft, aber wir müssen alles ändern.“

Fahrraddemo durch die Innenstadt von Bochum

Auf dem Husemannplatz demonstrierte am Freitagvormittag die Gruppe „Students for Future“ für mehr Klimaschutz. Um 14 Uhr startet am Schauspielhaus eine Fahrrad-Demo des Bündnisses „Radwende Bochum“ und anderer Gruppen. Um 18 Uhr soll es eine Stern-Demo vom Bergbaumuseum aus durch die Innenstadt geben.

Bereits am Donnerstagabend haben Unterstützer von Fridays for Future Bochum an der Straße Feldmark am Haupthauptfriedhof nahe Havkenscheider Straße mehrere Papp-Tafel an Straßenlaternen aufgehängt. Darauf wurde unter anderem kritisiert, dass es dort noch keinen Radweg gibt.