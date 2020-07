Fridays for Future Bochum: Demonstration für Verkehrswende

Fridays for Future, hier im November 2019, will am Freitag (24. Juli) für eine sozialökologische Verkehrswende in Bochum demonstrieren. Beginn ist um 16 Uhr am Hauptbahnhof.

Bochum. Fridays for Future demonstrieren am 24. Juli mit anderen Gruppen für eine sozial-ökologische Verkehrswende. Beginn ist um 16 Uhr am Hauptbahnhof.

„Es braucht eine sozial-ökologische Verkehrswende“, fordert Fridays for Future und will sich zusammen mit weiteren Gruppen für gute und gerechte Bedingungen im ÖPNV einsetzen. Am Freitag (24. Juli) findet ab 16 Uhr eine Laufdemonstration in Bochum statt. Start ist am Hauptbahnhof, Ziel ist das Rathaus.

Forderung: Mehr Platz für ÖPNV, Fahrrad und Fußgänger

Gemeinsam mit Beschäftigten von Verdi, Bogestra und verschiedenen Klimagerechtigkeitsgruppen sowie weiteren Ortsgruppen von Fridays und Students for Future wollen die Initiatoren für eine klimagerechte Zukunft kämpfen. „Wir wollen mehr Platz für ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger sowie Natur und dadurch mehr Lebensqualität in der Stadt“, so die Gruppe.

