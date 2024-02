Die Stadtwerke Bochum planen ab dem 12. Februar eine Baustelle in der Freudenbergstraße (Symbolbild).

Bochum Die Stadtwerke Bochum richten ab Rosenmontag, 12. Februar, eine Baustelle in der Freudenbergstraße ein. Das gilt es dabei zu bachten.

Die Netzgesellschaft der Stadtwerke Bochum startet ab Rosenomntag, 12. Februar, mit Arbeiten in der Freudenbergstraße am Schlachthof in Bochum-Hamme. Zur Verstärkung des Stromnetzes werden zwei Stromstationen eingebunden.

Temporäre Ampelanlage auf der Freudenbergstraße

Die Freudenbergstraße in Bochum bleibt in beide Richtungen befahrbar. Auf Höhe der Hausnummer 31 kommt eine temporäre Ampelanlage für die Dauer der Arbeiten zum Einsatz. Die Maßnahme sei voraussichtlich Ende März 2024 abgeschlossen.

Für auftretende Behinderungen und Einschränkungen im Zeitraum der Baumaßnahme bitten die Stadtwerke Bochum alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Weitere Informationen über die Baustellenaktivitäten der Stadtwerke gibt es unter www.stadtwerke-bochum.de/baustellen

