Freizeit in Bochum: Kinder können Stadt bei Rallye entdecken

Bochum Marketing lädt Kinder wieder zur Bochum-Rallye ein. Eine Station: die Glocke vor dem Rathaus. Gemeinsam mit Bommel, dem fiktiven Hund des Kuhhirten, können Kids und Jugendliche an sieben Stationen in der Innenstadt rätseln.

Bochum. Bei der neu aufgelegten Bochum-Rallye können Sechs- bis Zwölfjährige ihre Stadt entdecken. Wie sie funktioniert und wie man mitmachen kann.

Pünktlich zu den Sommerferien hat Bochum Marketing die „Bochum-Rallye“ für Kinder neu aufgelegt. Wer in den großen Ferien zu Hause bleibt und Beschäftigung sucht: Bei der kostenlosen Rallye können die Kleinen ihre Stadt neu entdecken.

So funktioniert’s: Die Tour ist in einer zwölfseitigen Broschüre zusammengefasst. „Bommel“, der fiktive Hund des Kuhhirten Heinz Kortebusch, führt die Teilnehmenden zu sieben Stationen in der Innenstadt. Auf dem Plan stehen das Kuhhirten-Denkmal, das Alte Brauhaus Rietkötter mit der Propsteikirche Peter und Paul, die historische Ampelanlage auf dem Boulevard, Fotospot und Glocke vor dem Rathaus, die U35-Station am Rathaus, das Bermuda3Eck und der Hauptbahnhof.

Bochum-Rallye: Broschüre kostenlos erhältlich

„Zu jeder Station gibt es eine Wegbeschreibung und spannende historische Informationen“, kündigt Bochum Marketing an. „Außerdem gilt es, jeweils eine knifflige Frage zur Sehenswürdigkeit zu beantworten.“ Aus den Antworten erschließe sich ein Lösungswort, das Bommels liebste Speise verrät.

Die Bochum-Rallye richtet sich nach Angaben der Veranstalter an Kinder von etwa sechs bis zwölf Jahren. Dauer – je nach Aufwand und Ausdauer: rund eine bis zwei Stunden. Die Broschüre ist kostenlos bei der Bochum Touristinfo (Huestraße 9) erhältlich.

Öffnungszeiten im Internet: https://www.bochum-tourismus.de/besuch-planen/touristinformation

