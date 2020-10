Vor drei Jahren reiste Sofia Zeisig im Zuge ihres Biologiestudiums auf die Philippinen. In über 10.000 Kilometer Entfernung unternahm sie in einem Naturschutzprojekt etwas für den Erhalt des Regenwaldes - und dachte sich schon auf dem Rückflug: Zuhause vor Ort muss ich auch etwas tun. „In Bochum gibt’s zwar keinen Regenwald, dafür aber genug zu tun in Sachen biologische Vielfalt“, sagt Zeisig und zupft Laub aus dem Rosenbeet am Bochumer Kortumpark.

„Wir pflanzen heute Stauden ein und kümmern uns um die Begleitpflanzen“, sagt die Studentin. Das Ganze passiert im Rahmen des VHS-Programms „Stadt Park Garten“, welches wissenschaftliche Vorträge mit Mitmach-Aktionen vereint. „Eigentlich wollten wir unbedingt im Stadtpark anfangen, aber das hätte sich wegen des Denkmalschutzes verzögert“, erklärt Zeisig. Nun starte man deshalb im Kortumpark.

Rosenbeet an der Wittener Straße in Bochum

Teilnehmer Joe Smitka erklärt, warum das 13,5 mal 2,5 Meter große Rosenbeet mit rund 60 Pflanzen zwar schön aussieht, in Sachen biologische Vielfalt aber Nachholbedarf hat: „Damit ein Ökosystem stabil sein kann, brauchen wir viele verschiedene Pflanzen. Das schafft eine natürliche Form von Ausgleich“, so Smitka. Ein reines Rosenbeet, so wie es seit vielen Jahren direkt an der Wittener Straße existiert, sei eine Monokultur.

„Zwar mögen Bienen, Schwebfliegen und Hummeln Rosen, aber Schmetterlinge zum Beispiel nicht“, sagt auch Gärtner Christoph Wieschus, der das Projekt betreut. Dafür lockten aber die nun einziehende Bergminze und der Steppensalbei viele verschiedene Insekten an. Hinzu komme eine Einfassung aus immergrünen, polsterförmigen Glockenblumen. Der Gamander-Ehrenpreis setze kräftige Akzente, der niederliegende Ehrenpreis bringe flache Blütenteppiche hervor.

Bienenhotel besser selbst bauen

„So schaffen wir insgesamt mehr dekorativen Wert, Nährpflanzen für Insekten und ein pflegeleichtes Beet“, so Wieschus. „Es ist wichtig, dass Wissenschaft und Praxis Hand in Hand gehen, damit alle auch verstehen, warum wir tun, was wir tun“, erklärt Zeisig. In Vorträgen zu Themen wie Artensterben und Pflanzenkunde passiert genau das. Dijana Kovac hat Ende September einen solchen Vortrag zum Thema Biodiversität besucht.

„Ich habe echt viel Neues gelernt: Zum Beispiel, dass ein Bienenhotel aus dem Baumarkt nicht das Beste ist“, sagt sie. Denn die kleinen Röhrchen seien oft von innen nicht richtig abgeschliffen und könnten so gefährlich für die zarten Flügel der Bienen werden. „Also am besten Selbermachen“, so Kovac. Einen Denkanstoß habe sie auch in Sachen regional einkaufen bekommen. „In dem Vortrag ging es nämlich auch um die Böden in Nordrhein-Westfalen. Durch die Bergbauzeit sind sie mit Schwermetallen belastet“, sagt Kovac. Sie habe sich daher gefragt, ob das regionale Einkaufen im Ruhrgebiet wirklich in jeder Hinsicht sinnvoll sei. Nun aber widmet sich Kovac erst einmal dem Beet im Kortumpark. „Ich empfehle das als Ausgleich zum Beruf. Ich selbst arbeite im Financing und Controllingbereich – also etwas ganz anderes“, sagt sie.

Auslöser für Kettenreaktion

Wieschus freut sich über solchen Zuwachs: „Dass wir hier im Stadtbild präsent arbeiten, hat schon positive Effekte“, ist er sich sicher. Bei Gartenarbeit im öffentlichen Raum – so etwa auch bei einer Pflanzaktion in Gerthe – hätten Anwohner ihn immer wieder angesprochen, wie froh sie seien, dass endlich etwas passiere. Für Teilnehmer kosten die Vorträge 5,50 Euro, die Mitmach-Aktionen sind kostenlos. „Damit sie es sein können, läuft aktuell ein Antrag bei der Stadt“, informiert Patrick Ritter, Mit-Initiator.

Weitere Mitmach-Aktionen Die nächsten Mitmach-Pflanzaktionen finden samstags in Gerthe (31. Oktober) und in Bochum-Mitte (7. /21. November) statt. Sie dauern jeweils von 11-16 Uhr. Vor Ort gibt‘s dann auch eine Pflanzentauschbörse. Der nächste Vortrag folgt am Sonntag 15. November zum Thema heimische Tiere im Tierpark Bochum (11 bis 13.30 Uhr). Infos und Anmeldung unter: www.patrickritter.net oder sofia.philincon@gmail.com

Die Kosten lägen bei 750 Euro für Pflanzen und Insektenschutzmaßnahmen. Aber das Geld ist gut investiert: „Es ist wie eine Kettenreaktion: Schöne Beete sorgen generell für eine sauberere Umgebung, mehr Menschen halten sich dort auf und man kommt zum Thema ins Gespräch“, sagt Wieschus. Eine solche Kettenreaktion gibt es dann gleich im Kortumpark: Lehrerin Angelika Kothe betreut am Ottilie-Schönewald Berufskolleg die Umwelt-AG. „Ich kann mir gut vorstellen, mit meinen Schülern regelmäßig nach dem Beet zu sehen“, sagt sie.

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier

https://www.waz.de/staedte/bochum/jetzt-den-newsletter-mit-bochumer-nachrichten-abonnieren-id228022009.html