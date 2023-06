Freibäder Bochum: Wo es am Wochenende besonders voll war

Archivbild: Bei Temperaturen um die 30 Grad waren die Freibäder in Bochum – hier das Bad in Werne – vor allem am Samstag und Sonntag gut besucht.

Bochum. Das Wochenende mit Hochsommerwetter hat viele Bochumer in die Freibäder gelockt. Das Ostbad fällt zurzeit noch weg. Wo es besonders voll war.

Bei hochsommerlichem Wetter mit Temperaturen um die 30 Grad und kaum einer Wolke am Himmel haben viele Bochumerinnen und Bochumer am Wochenende Abkühlung im Freibad gesucht. Rund 22.000 Besucherinnen und Besucher zählten die Wasserwelten Bochum als Betreiber der städtischen Freibäder von Donnerstag bis Sonntag, verrät Sprecher Jascha Dröge auf WAZ-Nachfrage.

Zahlen für einzelne Tage oder einzelne Bäder legen die Wasserwelten nicht offen. Nur so viel: Vor allem der Sonntag sei besucherstark gewesen, so Dröge. Besonders voll sei es im Wellenfreibad Südfeldmark in Wattenscheid und im Freibad Werne gewesen.

„Urban Blue“ statt Freibad Ostbad – Eröffnung noch diesen Sommer?

Vier städtische Freibäder sind zurzeit auf Bochumer Stadtgebiet geöffnet: Neben jenen in Südfeldmark und Werne noch das Nordwestbad in Hofstede sowie das Freibad in Linden. Das Freibad im Südpark in Höntrop ist bekanntermaßen bereits seit 2018 geschlossen, und im Ostbad kann aktuell nur drinnen geschwommen worden.

Das Ostbad-Gelände aus der Luft gesehen – das Bild wurde Anfang Mai aufgenommen. Noch im Sommer 2023 soll hier die Freizeitanlage „Urban Blue“ eröffnen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Auf dem einstigen Freibadgelände in Langendreer entsteht zurzeit „Urban Blue“, eine Freizeitanlage mit Wasserspielplätzen, Liegewiesen und Beach-Bereich. Die Eröffnung werde für „Sommer 2023“ angepeilt, hieß es dazu immer. Das sei auch noch der Stand der Planung, sagt Wasserwelten-Sprecher Dröge. Der Sommer hat ja gerade erst begonnen.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum