Frauentag in Bochum: Hier erhalten Frauen freien Eintritt

Am 8. März findet der Internationale Frauentag statt. In Bochum gibt es dazu viele Aktionen.

Bochum. Zum Internationalen Frauentag gibt es viele Aktionen in Bochum. Frauen erhalten z. B. freien oder ermäßigten Eintritt in Kultureinrichtungen.

In diesem Jahr findet zum 112. Mal der Internationale Frauentag statt. Im Vordergrund stehen unter anderem eine mangelnde Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und die Diskriminierung von Frauen. Darauf möchte der Internationale Frauentag aufmerksam machen. Das Motto in Bochum lautet „#beempowered – selbstbestimmt solidarisch“.

In Bochum beteiligen sich auch in diesem Jahr viele Frauenvereine und –verbände. Vom 1. bis 19. März gibt es ein buntes Programm.

Frauenwochen in Bochum: Diese Aktionen finden 2023 statt

Die Bochumer Frauenwochen starten am Mittwoch, 1. März, zum einen mit einer Veranstaltung zur „Geschichte der Frauen in der Astronomie“ in der Gaststätte Posts Lottental, Grimbergstraße 52. Zum anderen gibt es ein Kamingespräch mit der zweiten Vorsitzenden der Bea Ehrenamtsagentur Ingrid Borchert über ein engagiertes Leben im sozialen Bereich und der Politik im Vereinsheim am Nachwuchszentrum Wattenscheid 09, Berliner Straße 42. Beide Veranstaltungen starten um 18 Uhr.

Am Samstag, 11. März findet von 11 bis 14 Uhr auf dem Bongardboulevard zwischen Kortum- und Bleichstraße ein Aktionstag statt. Hier präsentieren rund 35 Bochumer Organisationen ihre Arbeit mit und für Frauen.

Unter dem Motto "#beempowered - selbstbestimmt und solidarisch" finden die Bochumer Frauenwochen 2023 statt. Foto: Stadt Bochum

Der Internationale Frauentag findet immer am 8. März statt. Zudem gibt es zwei weitere Aktionstage, den „Equal Care Day“ (1. März), der sich mit dem Thema Verteilung von Sorge-Arbeit beschäftigt sowie der „Equal Pay Day“, der auf die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen aufmerksam macht.

Freier Eintritt für Frauen in Kunst- und Kultureinrichtungen

Passend dazu erhalten Frauen in Bochum ermäßigten oder freien Eintritt für Frauen in Kunst- und Kultureinrichtungen: In diesem Jahr beteiligen sich am Dienstag und Mittwoch, 7. und 8. März, folgende Institutionen: Deutsches Bergbau-Museum, Eisenbahnmuseum Bochum, Kunstmuseum Bochum, Planetarium Bochum und das Museum unter Tage. Am Freitag, 10. März, gewähren der Bochumer Kulturrat sowie am Samstag, 11. März das Prinz-Regent- und Thealozzi-Theater eine Ermäßigung für Frauen.

Die Veranstaltungen der insgesamt rund 40 Bochumer Frauenvereine und -verbände sind im Internet gelistet: www.bochum.de/Referat-fuer-Gleichstellung-Familie-und-Inklusion/Frauenwochen/Angebote-im-Rahmen-der-Bochumer-Frauenwochen-2023. Damit die Frauenwochen mit den Aktionstagen auch im Stadtbild erkennbar sind, werden Rathaus und das Deutsche Bergbau-Museum beflaggt.

Damit die Frauenwochen mit den Aktionstagen auch im Stadtbild erkennbar sind, werden Rathaus und das Deutsche Bergbau-Museum im März zeitweise beflaggt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum