An dieser Stadtbahn-Haltestelle in Bochum ereignete sich der Unfall.

Bochum. Bei der Notbremsung einer U-Bahn in Bochum ist ein Fahrgast gestürzt und verletzt worden. Die Polizei sucht eine Frau, die die Gleise überquerte.

Wegen einer Notbremsung ist eine 50-jährige Bochumerin in einer U-Bahn verletzt worden. Sie musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Polizei sucht jetzt eine Fußgängerin, die überraschend die Gleise überquert habe, so das der U-Bahn-Fahrer (38) abrupt bremsen musste.

Laut Polizei war die U-Bahn der Linie U35 am Samstag um 14.38 Uhr auf der Universitätsstraße in Richtung Querenburg unterwegs. Als der Fahrer nach einem Stopp an der Haltestelle Wasserstraße wieder anfuhr, lief für ihn überraschend eine Frau vor der Bahn her. Folgen waren eine Notbremsung und der Sturz des 50-jährigen Fahrgastes.

U-Bahn-Fahrer bemerkte den Sturz des Fahrgastes zunächst nicht

Der Fahrer bemerkte den Sturz aber zunächst nicht und fuhr weiter, so dass auch die Fußgängerin ihren Weg fortsetzte.

Die Frau soll sich bitte beim Verkehrskommissariat melden: 0234 909 5206. Beschreibung: schlank, circa 60 Jahre, Brillenträgerin, olivfarbene Jacke, rote Umhängetasche, grau-weiße Wintermütze.

