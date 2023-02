Bahn Frau in S-Bahn die Einkaufstasche gestohlen: Foto-Fahndung

Bochum. Die Bundespolizei sucht mit einem Foto nach einem Mann, der einer Frau in der S-Bahn am Bochumer Hauptbahnhof die Tasche gestohlen haben soll.

Mit einem Foto fahndet die Bundespolizei nach einem Mann, der einer Iranerin (36) in einer S-Bahn der Linie 1 am Bochumer Hauptbahnhof die Einkaufstasche gestohlen haben soll. Der Vorfall fand bereits am 27. August vergangenen Jahres statt, das Amtsgericht Bochum hat das Foto des Tatverdächtigen erst jetzt zur Veröffentlichung freigegeben.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann der Frau beim Einsteigen in Dortmund (Richtung Düsseldorf) angeboten haben, die Tasche zu tragen. Die Frau habe zunächst abgelehnt, sich dann aber, unter der Voraussetzung ein Foto von dem Mann machen zu dürfen, darauf eingelassen. Als die S-Bahn am Bochumer Hauptbahnhof hielt, sei der Mann mit der Rasche ausgestiegen.

Wer kennt diesen Mann? Die Bundespolizei bittet um Hinweise. Foto: Bundespolizei

In der Tasche waren laut Polizei ein Ausweisdokument, zwei Bankkarten, sowie ein Mobiltelefon. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe. Zum Tatzeitpunkt hatte der Verdächtige dunkles, kurzes Haar, trug ein graues T-Shirt mit weißer Aufschrift und darüber ein blau kariertes Hemd, sowie eine weiß-blau karierte Hose. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/68 88 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

