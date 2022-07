Frau in Bochum spektakulär entführt? Fall weiter rätselhaft

An einer Haltestelle am Bochumer Kunstmuseum an der Bergstraße soll eine Frau entführt worden sein. Der Tatort ist die Haltestelle gegenüber der, die hier im Bild gezeigt wird.

Bochum. Vor drei Wochen schilderte ein Augenzeuge der Polizei in Bochum eine gangstermäßige Entführung einer Frau. Der Fall ist aber bis heute ungeklärt.

Eine Entführung wie in einem Gangsterfilm am Bochumer Stadtpark ist auch drei Wochen danach ungeklärt und weiterhin rätselhaft. Wie die Polizei am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, werde zwar weiter ermittelt, jedoch gebe es bisher keinerlei weiteren Hinweise. Es gebe auch keine passende Vermisstenanzeige aus der Bevölkerung.

Ein Augenzeuge hatte der Polizei in der Nacht des 22. Juni erklärt, dass er gegen 3.50 Uhr an der Haltestelle an der Bergstraße 68 – zwischen Stadtpark und Kunstmuseum – gesehen habe, wie zwei maskierte Männer eine etwa 30 Jahre alte Fußgängerin mit einer schwarzen Schusswaffe bedroht und gezwungen hätten, in ihren weißen Lieferwagen einzusteigen.

Zeuge: Lieferwagen hatte kein Kennzeichen, außerdem war ein Rücklicht kaputt

Dann seien sie in Richtung Vierhausstraße davongefahren. Der Wagen habe kein Kennzeichen gehabt; ein Rücklicht sei defekt gewesen.

Die Polizei setzte sofort einen Hubschrauber ein, konnte den Lieferwagen aber nicht finden. Obwohl es bis heute keinen Ermittlungserfolg gebe, werde der Fall weiterhin sehr ernst genommen, heißt es bei der Polizei.

