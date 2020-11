Bochum-Wattenscheid. Ein 48-jähriger Mann soll in Bochum seine von ihm getrennt lebende Ehefrau getötet haben. Am Telefon sagte er: „Ich will einen Mord bestätigen.“

„Ich will einen Mord bestätigen!“ Mit diesen Worten hat sich ein 48-jähriger Mann in der Nacht zu Donnerstag (19.) am Telefon bei der Polizei Bochum gemeldet. Er soll seine getrennt von ihm lebende Ehefrau (47) getötet haben. Am Freitag wird er dem Haftrichter vorgeführt. Dieser entscheidet über eine U-Haft.

Der Anruf kam laut Polizei gegen 0.20 Uhr aus einer Wohnung an der Straße Laarkamp in Wattenscheid, unweit des Lohrheidestadions. Wie Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann am Freitag der WAZ sagte, soll es sich um seine Wohnung in einem Mehrparteienhaus handeln. Die Beamten fuhren sofort dorthin. Der Anrufer öffnete aber nicht sofort die Tür, deshalb drangen sie Polizisten durch ein Fenster in das Gebäude ein.

Tatverdächtiger stand massiv unter Alkohol und Drogeneinfluss

Dort fanden sie den Leichnam der Frau. Der 48-Jährige stand „deutlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss“, wie Polizeisprecher Volker Schütte am Freitagmorgen mitteilte.

Die Kripo hat eine Mordkommission eingerichtet. Sie wird von Kriminalhauptkommissar Peter Matuszek geleitet.

Am Donnerstagmittag wurde die Frau obduziert. Die Polizei geht danach davon aus, dass sie „durch ein Tötungsdelikt verstorben ist“, wie es heißt. Auf welche Weise die Frau getötet wurde, ist zwar bekannt. Aus ermittlungstaktischen Gründen will Bachmann dazu aber noch keine Angaben machen. Die Hintergründe der Tat sind zurzeit noch nicht bekannt.

Bisher gibt es keine Mordmerkmale

Mordmerkmale liegen bisher nicht vor, so Bachmann. Folglich steht eine Anklage wegen Totschlags im Raum. Eine juristische Wertung kann sich im Ermittlungsverfahren aber jederzeit ändern, zumal ganz am Anfang.

Bachmann zufolge ist der Beschuldigte bisher nicht vorbestraft. Wo die Frau gewohnt hatte, wurde aus Datenschutzgründen bisher nicht genau mitgeteilt, nur: „In der Gegend hier.“

