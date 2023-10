Frau im Hbf Bochum verprügelt: 31-Jähriger festgenommen

Bochum. Erst bettelte er, dann schlug er auf die Frau ein: Die Bundespolizei hat einen 31-Jährigen im Hauptbahnhof Bochum festgenommen. Das ist passiert.

Ein Taxifahrer hörte Schreie und alarmierte die Polizei: Eine Bochumerin (29) ist in der Nacht zu Dienstag im Hauptbahnhof Bochum von einem Mann angegriffen und zusammengeschlagen worden. Wie die Bundespolizei berichtet, soll ein 31 Jahre alter Mann die Frau gegen 00.40 Uhr im Personentunnel des Bahnhofs angesprochen und um Geld angebettelt haben. Aufnahmen aus einer Überwachungskamera zeigten, wie die beiden in Richtung Bundespolizeiwache gingen.

Der Mann aus Ennepetal habe die 29-Jährige dann am Parkplatz vor der Wache mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als sie versuchte, Richtung Taxistand zu fliehen, soll er mehrfach an ihrer Jacke gerissen und erneut geschlagen haben. Die Frau sei gestürzt, der Angreifer prügelte weiter und entriss ihr die Handtasche.

Als die Bundespolizisten einschritten, lag die Frau noch immer am Boden, hatte eine Platzwunde am Kopf. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, der 31-Jährige in Gewahrsam genommen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Opfer und Täter sich vorher kannten, so eine Sprecherin. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

