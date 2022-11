Am Hauptbahnhof Bochum ereignete sich am Sonntagmorgen eine brutale Tat, eine 51-Jährige wurde erheblich verletzt.

Gewalt Frau (51) am Hauptbahnhof Bochum verprügelt – Festnahme

Bochum. Wieder eine schwere Gewalttat im Hauptbahnhof Bochum: Eine Frau wurde zusammengeschlagen. Die Polizei nahm einen 26-Jährigen fest.

Ein 26-Jähriger Mann soll eine Frau (51) am Sonntagmorgen am Bochumer Hauptbahnhof mehrfach angegriffen und mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Bundespolizisten nahmen den Mann fest.

Zunächst soll der Mann mit der Bochumerin in einem Restaurant am Bahnhof in Streit geraten sein und sie zu Boden gerissen haben. Zeugen berichten von Schlägen ins Gesicht und Tritten gegen den Kopf. Reisende versuchten, den Angriff zu stoppen.

Der 26-Jährige soll laut Polizei auch ein tragbares Radio auf die Frau geworfen haben; sie hatte das Gerät bei ihrem Sturz verloren. Außerdem soll er versucht haben, mit einem Gürtel auf sie einzuschlagen. Drei Passanten aus Bochum (28, 29, 31) und Witten (34) konnten dies verhindern. Das Opfer blutete stark im Gesicht.

Beschuldigter hatte zwei Promille Alkohol im Blut

Auf der Flucht in Richtung Bahnhofsvorplatz wurde der Tatverdächtige von einen Zeugen festgehalten. Bundespolizisten brachten den aggressiven 26-Jährigen zu Boden und fesselten ihn. Er hatte zwei Promille Alkohol im Blut.

Die Polizei wertet jetzt Ausnahmen einer Überwachungskamera aus und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

