Bochum. Der Bund der Steuerzahler prangert Bochums Selfie-Point als Negativ-Beispiel an. Was halten Sie vom „Bochum“-Schriftzug? Hier geht’s zur Umfrage.

„Schöner Knipsen mit Steuergeld“ nennt der Steuerzahlerbund Stadtmarketing-Ausgaben für sogenannte Selfie-Points. Rund 100.000 Euro hat Bochum Marketing – zu 50 Prozent in der Hand der Stadt – in den Fotospot am Rathaus investiert, der Ende April aufgebaut wurde. Für „kurzlebige Trends“ und Marketing ohne Alleinstellungsmerkmal sei das unangebracht, findet der Bund der Steuerzahler. Was denken Sie, liebe Leserinnen und Leser: Ist der „Bochum“-Schriftzug als Selfie-Point gute Werbung fürs Stadtimage oder Geldverschwendung? Stimmen Sie hier ab:

100.000 Euro für Selfie-Point: Gute Werbung oder Verschwendung? Hier abstimmen!

Bochum hält dagegen, der Schriftzug solle „eine wiedererkennbare Landmarke“ werden und positiv auf das Image der Stadt einzahlen. „Auf dem Rathausvorplatz ist täglich zu beobachten, wie häufig er fotografiert wird, und in den sozialen Netzwerken ist er ein gerne genutztes Motiv.“

Auch Duisburg wird im jüngsten „Schwarzbuch“ des Steuerzahlerbundes wegen des dortigen Selfie-Points erwähnt. Die kommunale Stadtmarketing-Tochter „Duisburg Kontor“ weist die Kritik zurück. Der Bund der Steuerzahler müsse große Not haben, Fälle von Verschwendung öffentlicher Gelder zu finden.

