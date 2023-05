Rémy, Eladio und Oskar schauen in die Kamera: Bald ist es möglich, Alpaka-Erlebnisse mit ihnen zu buchen. Die Tiere stehen in Bochum-Hiltrop, nahe der Herner Stadtgrenze.

Bochum/Herne. Vier Alpakas leben in Bochum an der Grenze zu Herne. Besitzerin Nora König will bald kleine Events anbieten. Was das kostet und wann sie startet.

Seit über einem Jahr leben Jon Schnee, Oskar, Eladio und Rémy auf einer großen Weide in Bochum-Hiltrop, nahe der Stadtgrenze zu Herne: Die vier Alpaka-Herren haben sich mittlerweile gut auf dem Grundstück von Nora und Dominik König eingelebt. Bald sollen hier kleine Events starten.

„Das Veterinäramt hat mir die Erlaubnis erteilt, gewerblich zu arbeiten“, berichtet Nora König im Gespräch mit der WAZ. Ab August soll es kleine, individuelle Angebote für Kundinnen und Kunden geben. Bei einem sogenannten „Meet and Greet“ können Gäste die Alpakas kennenlernen, sie füttern, Fotos mit ihnen machen und einige Dinge über die Tiere lernen. „Wer möchte, kann es mit einem Picknick auf der Alpakaweide verbinden“, so die 33-Jährige.

Auch kleine Alpaka-Wanderungen gibt es künftig

Künftig soll es auch Wanderungen geben – wann genau, das steht noch nicht fest. König hat sich zuerst darauf fokussiert, auf dem Hof mit ihren Alpakas zu üben. An die Wanderungen will sie die Tiere nun weiterhin langsam gewöhnen. „Wahrscheinlich ab Herbst möchte ich erste kleine Spaziergänge auf unserem Gelände anbieten“, sagt sie. Das soll sich nach und nach etwas steigern.

Zudem plant die Bochumerin weitere Events: Zusammen mit zwei Fotografinnen will sie Fotoshootings anbieten, sei es für Verlobungen, Hochzeiten, Paarbilder mit der Familie oder unter Freunden. Ende Juli findet erstmals ein Kurs statt, bei dem Seife aus Alpakawolle hergestellt wird. Yoga-Kurse auf der Wiese – mit den Tieren im Hintergrund – gehören ebenfalls zu den Plänen. Auch individuelle Angebote für Junggesellinnenabschiede werde es geben.

Unter anderem ein Picknick bei den Alpakas von Nora König ist künftig möglich. Foto: Julias Fotokunst

Das kosten ein Treffen mit den Alpakas

Derzeit ist die Website von König im Aufbau, über diese laufen künftig auch die Buchungen. Das „Meet and Greet“, also das Kennenlernen der Tiere auf der Wiese, soll 40 Euro für zwei Personen kosten. Für jede weitere Person berechnet sie 10 Euro. „Streicheln kann man die Tiere leider nicht. Aber ich habe am Wochenende geschoren und ganz viel Alpakawolle da“, erklärt sie.

Nora König bittet darum, dass Besuche bei ihren Alpakas weiterhin nach wie vor nur nach Anmeldung bzw. Terminbuchung stattfinden. Auch gefüttert werden dürfen die Tiere nicht einfach, da sie ein spezielles Futter erhalten.

Derzeit leben auf dem Hiltroper Hof noch vier Alpakas. Künftig könnten es aber noch ein paar mehr werden, deutet die Besitzerin an. Weitere Neuigkeiten zu den Angeboten und den Alpakas gibt es über den Instagram-Account von Nora König unter @koenigs_alpakas. (Externer Link)

